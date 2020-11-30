الأردن تحدد سكن العمال الوافدين وفق جوازات سفرهم لضبط سوق العمل 

تلقى محمد سعفان وزير القوي العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، إنَّ التقرير الذي تلقاها الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يكشف عن قرار وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين باعتماد تحديد سكن العمال غير الأردنيين المثبت على جوازات سفرهم من أول يناير 2017 فما بعد الصادر عن المراكز الأمنية، لغايات إنجاز معاملات تجديد تصاريحهم.

وأشار الملحق العمالي طلعت السيد، إلى أنَّ القرار يهدف إلي التخفيف على أصحاب العمل وتسهيلاً لعمل منشآتهم باعتماد تحديد سكن العمال غير الأردنيين المثبت على جوازات سفرهم اعتباراً من تاريخ أول يناير 2017 فيما بعد عند تجديد تصاريحهم عند نفس صاحب العمل للتسهيل على أصحاب العمل وتماشياً مع سياسة الوزارة الهادفة إلى ضبط وتنظيم سوق العمل واستخدام العمالة غير الأردنية في ظل ظروف جائحة كورونا.

وينطبق القرار على العمال غير الأردنيين الذين يجددون تصاريح عملهم عند نفس صاحب العمل.