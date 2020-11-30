ابنة هيفاء وهبي عن سبب غنائها لوالدتها: لحنها حلو وبتعطي طاقة إيجابية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ"زينب فياض" ابنة الفنانة هيفاء وهبي، وهي تغني لوالدتها، وهو الأمر غير المألوف بالنسبة لها خاصة أنها قاطعتها منذ سنوات.

وأوضحت "زينب" في تصريحات تلفزيونية حقيقة الصلح مع والدتها، قائلة، "ما في أحلى ولا أهضم من هالأغنية لهذا السبب أخترتها، الأغنية لحنها كتير حلو، وبتعطي طاقة إيجابية".

وجاء التعليقات على الفيديو، "هو أنتو اتصالحتوا"، وآخر "بجد بتغني لمامتك"، وشخص آخر كتب، "الأغنية جميلة أوي".

إذ نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلاله هي وابنتها الصغرى "دانيلا".

وخلال الفيديو، ظهرت "فياض" وابنتها وهما ترددان أغنية والدتها هيفاء وهبي "توتة توتة"، وأرفقت تعليقًا: "الفقرة اللي كلكن بتحبوها، فقرة أنا ودانيلا".

قصة الخلاف بين زينب وهيفاء وهبي ترجع إلى 26 عامًا، وهو عمر زينب فياض، حملت فيها وأنجبتها وهي في الـ17 من عمرها بحسب تصريح قديم لها، وكان ذلك في العام 1993، حيث لا تجمعهما إلا صورة واحدة ظهرت فيها هيفاء وهبي محتضنة طفلتها وابنتها الوحيدة "زينب"، وهي مرتدية إكسسوارات على الشعر.

يُذكر أن هيفاء وهبي تزوجت من رجل الأعمال اللبناني نصر فياض 1990، وانفصلت عنه 1998، وشاركت في مسابقة جمال لبنانية وهي "ملكة جمال الجنوب"، وفازت بالمسابقة، ولكن الجائزة سحبت منها بسبب اكتشاف المنظمين وجود ابنة لها من زواج سابق.

كما نشرت فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي صورة لوالدها نصر فياض عبر حسابها الشخصي "انستجرام"، وهو طليق الفنانة هيفاء وهبي الذي قرر الابتعاد عن الشهرة.

وظهر في الصورة والدها وهو يركب علي الخيل، وعلقت عليها قائلة: "بابي حبيبي".