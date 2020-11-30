حملات توعوية لصحة الإسكندرية: "تعامل مع المضادات الحيوية بحرص"

شاركت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، فى فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية عن المضادات الحيوية، الذي يهدف إلى زيادة الوعي بظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات من خلال الاتصال والتعليم والتدريب، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في تصريح له، اليوم، إن إدارتي مكافحة العدوى والتثقيف الصحى بالمديرية نظمتا بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة عددًا من الندوات بالأندية الرياضية والمساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات للتوعية بخطورة الإفراط فى تناول المضادات الحيوية.

وأضاف "عبد الغني" أن زيادة تناول المضادات الحيوية قد يتسبب فى زيادة مقاومة الميكروبات للمضدات الحيوية مما يؤدى إلى زيادة حالات العدوى وصعوبة علاجها، كما يقلل من نجاح العمليات الجراحية والعلاج الكيماوى للأورام، ويزيد من تكاليف الرعاية الصحية .

وأشار إلى أن عدد كبير من الأطباء القوا الكثير من المحاضرات داخل جميع المؤسسات التعليمية والدينية والرياضة والصحية أيضا والتي تشهد تجمعات للمواطنين حيث تحرص الحملة علي الوصول إلي اكبر عدد من الرواد لمنع تناول المضادات الحيوية بشكل مستمر والتعرف علي خطورتها، وتبسيط الأمور الطبية المواطن البسيط.

وأكدت فاطمة مصطفى، مديرة إدارة العلاقات العامة بالمديرية، أن الدكتورة "عبير عنان" مديرة إدارة مكافحة العدوى ألقت أولى المحاضرات بنادى سموحه، ثم ألقت الدكتورة "اسماء محمد" المحاضرة الثانية بالنادى الإولمبى ، ثم تلتها محاضرات ألقتها الدكتورة "عبير عنان " بمستشفى جمال حماده المركزى ، والدكتورة "حنان بخيت سعيد" بكنيسة البشاير ببشاير الخير 3 و الدكتورة "نجلاء السيد" بمسجد بدر ببشاير الخير 1، والدكتورة "ساندى السيد" بمدرسة الحي الثامن ببرج العرب.