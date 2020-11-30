تحرير 115 محضرا في حملة مكبرة للرقابة على أسواق المنوفية

أكد المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، شن حملات تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 115محضرا تموينيا.

وقال الجمال إن المحاضر تنوعت ما بين مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة ، ضبط المسئول عن محل منظفات صناعية، ومسئول عن محل قطع غيار سيارات لحيازتهم مواد مجهولة المصدر ومستندات غير دالة على مصدرها.

من جهته، شدّد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب .

علي صعيد متصل، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه معزول باستراحة لمحافظ بمدينة شبين الكوم، منذ أمس، ويباشر عمله من مكتبه بالاستراحة وحالته الصحية مستقرة، وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يخضع للعلاج وفق البروتوكول المتبع في وزارة الصحة من خلال مستشفى حميات شبين الكوم.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أجرى مسحة طبية أمس بعد إصابة عدد من الموظفيين بمكتبه بفيروس كورونا المستجد، بينهم مدير مكتب المحافظ، ومدير العلاقات، واثنين اخرين من مكتب المحافظ، بعد إجراءهم المسحة الطبية الخاصة بمصابي فيروس كورونا، بعد ظهور عدد من الأعراض علي عدد منهم .

وأكد مصدر مسؤؤول بمحافظة المنوفية، أن جميع المصابين يخضعون للعزل المنزلي وفق الإجراءات الطبية والتعليمات الوراده من وزارة الصحة، وتحت إشراف طبي كامل، وطمأن المصدر أنه تم تعقيم عدد من المكاتب التي ظهر بها الحالات لمنع انتشار العدوي بين العاملين بالديوان العام للمحافظة حفاظا علي صحتهم .

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن الموظفيين خضعوا للمسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد أمس الجمعة، بعد ظهور الأعراض علي عدد منهم، مؤكدا أنه تأكدوا من الإصابة مشددا علي أن الوضع الصحي للمصابين الأربعة مستقر داخل العزل المنزلي وتخت إشراف طبي من مديرية الصحة بمحافظة المنوفية .