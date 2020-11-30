حملة لإزالة إشغالات الباعة في الدقهلية لمنع الأسواق العشوائية

شنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة، اليوم، لرفع إشغالات الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بمنطقة سندوب، تنفيذاً لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتوجيهات المحاسب محمد عبدالباقي، رئيس حي غرب المنصورة، في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بمخاطر الأسواق العشوائية، كونها بيئة صالحة لانتشار الفيروسات ومصدراً للعدوى.

ونفذت رئاسة حي غرب المنصورة، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق حملة مكبرة لرفع تعديات الباعة والأسواق العشوائية المتمركزة أسفل كوبرى سندوب الجديد وبمحيط مزلقان السكة الحديد في سندوب التي تعوق حركة المارة ولفك الاختناق المرورى الموجود الناتج عن العشوائية الموجودة بالمكان.

قاد الحملة العميد وائل الشربيني مدير إدارة المرافق، والرائد فاروق حماد وكيل الإدارة، والرائد محمود يعقوب رئيس المباحث، وعبدالهادي محمد عبده نائب رئيس الحى، ومسئولي الإشغالات بحي غرب، وأسفرت عن إزالة كافة الاشغالات التى تعوق حركة المواطنين والسيارات بالشوارع العامة بالمنطقة.

وقال محمد عبدالباقي، رئيس حي غرب المنصورة، إننا لن نسمح بأي استثناءات، وشدد على رفع جميع أشكال التعديات الكائنة بالحي، لافتاً إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية، وأضاف عبدالباقي، في تصريح صحفي، أن إدارة الإشغالات ستكثف تلك الحملات، لرصد المخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار منع أي مظاهر عشوائية.

يذكر أن حملة مماثلة خرجت الشهر الماضي، بنفس المكان وأسفرت جهود الحملة عن إزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات بالشوارع العامة بمنطقة "سندوب" التابعة لحى غرب المنصورة، وتحرر 54 محضراً، وضبط 3758 مضبوطات متنوعة، وتم التحفظ على كافة المضبوطات بمخازن الحي.