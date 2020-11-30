"الأرصاد" تعلن سقوط أمطار على السواحل الشمالية وتوجه نصائح للمسافرين

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تحسنت منذ يوم السبت الماضي بشكل كبير، وذلك بعد حالة عدم الاستقرار التي شهدتها محافظات مصر خلال الأسبوع الماضي.

وقالت إن هناك استقرارًا تامًا في الأحوال الجوية، وسطوع لأشعة الشمس على مدار اليوم، وانعدام لفرص سقوط الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، أن الشبورة المائية ستكون متواجدة في الصباح الباكر ولكنها خفيفة وغير مؤثرة على حركة السفر بالطرق، ورغم ذلك يُنصح المسافرون بالقيادة بهدوء أثناء وجود الشبورة على بعض الأماكن، وهذا مستمر حتى اليوم الاثنين.

وتابعت، بأنه مع نهاية مساء اليوم سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة في أقصي غرب البلاد على مدينتي السلوم ومطروح، وبدءً من غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء سيستمر سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد وستكون متوسطة الشدة وذلك على مناطق السلوم، ومطروح، والإسكندرية، وبورسعيد، والعريش، ورفح، ودمياط، ورشيد، وبلطيم، وستكون أمطار متوسطة ولا يوجد أي مشاكل منها.

كما ستسقط الأمطار أيضًا على بعض مناطق من محافظات الوجه البحري خاصة كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، ومن الوارد أيضًا أن تشهد هذه المناطق أمطارًا خفيفة إلى متوسطة الشدة، وفيما عدا ذلك لا يوجد أي مشاكل في حالة الطقس الذي يشهد استقرارًا على باقي أنحاء ومحافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أنه حتى نهاية الأسبوع لا يوجد أي تغير في الأحوال الجوية سوى يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث ستسقط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وفيما عدا سيشهد الطقس حالة من الاستقرار حتى نهاية الأسبوع.