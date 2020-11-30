المحافظات الأكثر برودة غدا.. درجة الحرارة الصغرى تصل لـ3 درجات

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات مصر، مشيرة إلى المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها.

ومتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية على "الإسكندرية، السلوم، مطروح، بورسعيد، العريش، ورفح"، كما تشير التوقعات لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق شمال الوجه البحري على "كفر الشيخ، والبحيرة".

وتستعرض "الوطن" مناطق سقوط الأمطار غدا والمحافظات الأقل في درجات الحرارة، وفقا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المحافظات الأكثر برودة غدا

تشير تنبؤات هيئة العامة للأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث جاءت قائمة المدن الأكثر برودة، كالتالي:

مدينة سانت كاترين

درجة الحرارة العظمى بها غدا 15 والصغرى 03

مدينة نخل

درجة الحرارة العظمى بها غدا 21 والصغرى 05

الوادي الجديد

درجة الحرارة العظمى بها غدا 25 والصغرى 07

سيوة

درجة الحرارة العظمى بها غدا 20 والصغرى 09

المنيا

درجة الحرارة العظمى بها غدا 22 والصغرى 09

أبو سمبل

درجة الحرارة العظمى بها غدا 24 والصغرى 09

بني سويف

درجة الحرارة العظمى بها غدا 21 والصغرى 10

قنا

درجة الحرارة العظمى بها غدا 23 والصغرى 10

الأقصر

درجة الحرارة العظمى بها غدا 24 والصغرى 10

نسبة الرطوبة وحالة الطقس ليلا

وأشارت الهيئة إلى أنّ نسب الرطوبة غدا على القاهرة والوجه البحري، تتراوح بين 28 إلى 80، وعلى السواحل الشمالية تتراوح بين 45 إلى 85، وعلى شمال الصعيد تكون ما بين 30 إلى 60، أما جنوب الصعيد فتتراوح ما بين 20 إلى 40، فيما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.