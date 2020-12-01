بمقدم 25 ألف جنيه.. نظام سداد قيمة أراضي الإسكان الاجتماعي

قطع أراضٍ بمساحات وأسعار مختلفة، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، للمواطنين من محدودي الدخل، داخل عدد من المدن الجديدة، وذلك بنظام سداد معينة، وشروط محددة للحصول على تلك الأراضى، وخلال السطور التالية، سيتم سرد شروط الحصول على قطعة أرض، ونظام سداد قيمتها.

نظام سداد قيمة أراضي الإسكان الاجتماعي

يتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، ويتم السداد نقدًا أو بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH) تحويل داخلى من بنك التعمير والإسكان، أو بشیك معتمد (مصرفى / مقبول الدفع)، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

- ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقًا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

شروط الحصول على أراضي الإسكان الاجتماعي

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصري الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة).

2- ألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ بدء الحجز.

3- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها.

4- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة.

5- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة فى حيازته أو تنازل عنها للغير.

6- يجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقاً للجدول المرفق بكراسة الشروط.

7- يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة.