محافظ الشرقية يتابع أعمال تنفيذ 3 مشروعات صرف صحي بـ642 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس سامح قابيل، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إنشاء 3 مشروعات صرف صحي بمركز ومدينة مشتول السوق بتكلفة بلغت 642 مليون جنيه.

وأكد "غراب" على ضرورة مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة لسرعه الانتهاء من تسليم تلك المشروعات طبقا للجدول الزمني المحدد لتساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 94 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و 116 مليون جنيه لإقامة محطات معالجة ورفع خطوط الطرد وانحدار الشبكات لخدمة قري ومدن المحافظة، في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

من جانبه، أوضح المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري تنفيذ عدد 3 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة بلغت 642 مليون جنيه بمركز ومدينة مشتول السوق.

وأوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن المشروعات شملت إنشاء محطة معالجة تعمل بطاقة 10 آلاف م3/ اليوم و3 محطات رفع صرف صحي بقريتي أبراش وكفر أبراش بتكلفة 200 مليون جنيه وإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية نبتيت بتكلفة 360 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع للقري التابعة لمحطة صرف صحي مشتول السوق بتكلفة 82 مليون جنيه.

يأتي ذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات صرف صحي آمنه وسليمه حفاظا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين .