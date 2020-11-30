حصول إدارة الإحصاء بتعليم جنوب سيناء على درع التقدم

حصلت إدارة الإحصاء بمديرية التربية والتعليم في جنوب سيناء، على المركز العاشر على مستوى الجمهورية لتميزها في الأداء، وفازت بدرع التقدم، وكرم محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إدارة الإحصاء بالمديرية، اليوم، لتميزها في العمل وحصولها على المركز العاشر.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود التي تبذلها إدارة الإحصاء بالمديرية، وفريقها على مستوى إدارات المحافظة، وما تحققه من إنجاز، موضحًا أن الإدارة حصلت على درع التقدم الممنوح للإدارة من الدكتور أحمد محمد ضاهر، نائب الوزير لشؤون التطوير التكنولوجي، والدكتور محمد صديق، مدير عام إدارة نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة.

وخلال التكريم أهدت سلوى مرتضى الشيخ مديرة إدارة الإحصاء بالمديرية، درع التقدم لوكيل الوزارة، لدعمه المستمر لكافة العاملين في مديرية التربية والتعليم، مقدمة الشكر لفريق العمل بكافة الإدارات التعليمية.

وأهدى وكيل الوزارة شهادات تقدير جميع العاملين بإدارة الإحصاء منهم عادل يوسف عبد العزيز، مسؤول إدارة الإحصاء بالمديرية، و أميرة عبد اللطيف السيد مسؤولة إدارة الإحصاء بالمديرية، و رؤساء الأقسام بالإدارات المميزة .

من جهة أخرى، أصدر الدكتور على مصيلحى وزير التموين قرارا رقم 191 لسنة 2020 بتاريخ 28 نوفمبر الجاري، ينص في مادته الأولى علي ندب إبراهيم محمد محمد الحارون، مفتش تموين أول من المستوي الوظيفي الأول بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية لشغل وظيفة وكيلا لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء بدرجة مدير عام خلفا لماهر حسبو وكيل المديرية السابق والذي بلغ سن التقاعد،

جدير بالذكر أن إبراهيم الحارون أحد أبناء محافظة الإسماعيلية، ومن القيادات الشابة التي تعمل في التموين، ويبلغ من العمر 47 عاما، عمل بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية مفتش تموين ورقابة تموينية ثم رئيس قسم الرقابة التجارية بمدينة الإسماعيلية، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، ثم وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، وعاد الي منصبه كرئيس الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، واخيرا وكيلا لمديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، وكان له دور كبير في ضبط عمليات كثيرة خاصة بإغراق الأسواق بكميات كبيرة من السلع والمنتجات المنتهية الصلاحية.