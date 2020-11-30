"مناصفة بالتقسيط".. مبادرة الأورمان لتوصيل المياه للفقراء بالدقهلية

دشنت جمعية الأورمان، مبادرة "مناصفة بالتقسيط" لتركيب وصلات مياه للأسر الأكثر احتياجًا بالدقهلية من خلال التبرع بنصف تكلفة وصلة المياه بمبلغ 2700 جنيه على أقساط ممتدة تصل لمده 10 أشهر بدلا من التبرع بكامل المبلغ 5400 جنيه.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان تماما، حيث قام مكتب الأورمان بالدقهلية مؤخرا بتوصيل مياه للأسر الأكثر احتياجًا بقرى: "29 بصار و 28 بصار و 36 الدرافيل و 38 الدرافيل و 39 الدرافيل" في مركز بلقاس.

وأضاف شعبان، في تصريح صحفي، أن نظام "مناصفة بالتقسيط" يسعى إلى تحفيز المواطنين على التبرع من خلال استحداث نوعية جديدة لتلقى التبرعات والتسهيل عليهم، مؤكدا أن مبادرة "مناصفة بالتقسيط" تهدف إلى تركيب أكبر عدد من وصلات المياه ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا بغرض توفير حياة كريمة تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية .

وأشار إلي أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتوصيل مياه شرب نقية لـ (19525) منزل على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة .

وفي سياق متصل نظم مكتب الأورمان بمحافظة الدقهلية نظم (3) معارض لتوزيع الملابس والأثاث والأجهزة الكهربائية ل 400 أسرة من الأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجا بميت غمر وقرية طنبول الكبرى مركز السنبلاوين والغراقة مركز أجا فى اطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظة الدقهلية .