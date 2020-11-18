محافظة الدقهلية لتحذير من الأمطار لمدة 3 أيام

أصدرت محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، تحذيراً من حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة القادمة 19 و20 و21 نوفمبر الجاري، تضمن التنبيه على المسافرين لتوخي الحذر على الطرق، حفاظاً على الأرواح، معلنة عن رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير تحسباً لعدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستعداد لموسم الأمطار والسيول ومراجعة الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن.

وبحسب البيان التحذيري الصادر عن محافظة الدقهلية، فقد وردت إشارة عاجلة من اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر رئيس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، تفيد بتعرض البلاد خلال الفترة المذكورة، لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحياناً على السواحل الشمالية ببعض المناطق في عدد من المحافظات، وأمطار متوسطة في بعض مناطق الوجه البحري، ومن بينها محافظة الدقهلية.

وأهابت المحافظة بالمواطنين والمسافرين على الطرق بتوخي الحذر، قبل وأثناء الأحوال الجوية غير المستقرة، خلال الفترة المذكورة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

ووجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اللواء عبد القادر النوري، السكرتير العام للمحافظة، بإخطار كافه مديريات الخدمات والهيئات بنطاق المحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركه شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ورؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بأن يكون الجميع على أهبة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي أحداث أو أخطار طارئة ناتجه عن أحوال الطقس غير المستقر، والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات والأزمات والكوارث بالمحافظة في هذا الشأن.

وأكد "مختار" أن المحافظة قد انتهت من مراجعة كافة الاستعدادات، واتخاذ التدابير اللازمه تحسباً لعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 19 حتى السبت الموافق 21 نوفمبر الجاري.

وتعرضت محافظة الدقهلية يوم السبت الماضي، لموجة أمطار ثلجية، تسببت في غرق الشوارع بمياه الأمطار، وتسببت شدة الرياح في مصرع شخصين وإصابة آخرين، علاوة علي خسائر في الممتلكات والسيارات.