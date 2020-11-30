"إلحاق العمالة" تعلن عن وظائف خالية في عدة تخصصات بألمانيا

كشف عبدالرحيم المرسي، عضو شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، عن فرص عمل جديدة تنتظر العمالة المصرية في ألمانيا.

وقال "المرسي"، إن هناك شركات ألمانية تطلب حاليا فنيين وأطباء وممرضين ومهندسين، وأنها تشترط إتقان اللغة الألمانية، مضيفا: "تحتاج هذه الشركات من 400 الى 600 ألف عامل من مختلف الدول".

وأشار "المرسي" فى تصريحات خاصة لـ" الوطن"، إلى أنه أعلن عن مبادرة لتدريب الراغبين للعمل فى ألمانيا ومقرها بغرفة القاهرة التجارية، موضحا أن تلك المبادرة سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال أيام.

وأضاف أن الشعبة تقوم بتوفير الإرشادات الصحيحة للعمالة المصرية في أي دولة، لافتا إلى أن قيام شركات إلحاق العمالة بفتح فرص عمل بألمانيا بعد تراجع طلب الدول الخليجية للعمالة وفتح أسواق جديدة.

وتابع: "تنتهج شركات إلحاق العمالة بالخارج أساليب جديدة لتعريف العامل المصرى باحتياجات سوق العمل الخارجى، وكيفية اجتياز الاختبارات الخاصة بالعمل فى كل دولة على حدة، فضلا عن توفير نصائح للعاملين لتجنيبهم عمليات النصب من جانب مؤسسات أو شركات وهمية.

وأضاف "المرسي": "لابد من التخصص والكفاءة، فهما عناصر أساسية للحصول على فرصة العمل للشباب الراغب للسفر للخارج عربيا وعالميا تضاف لهما اللغة الأجنبية التي يتقنها العامل.

ووجه "المرسي"، نصيحته للشباب الراغب في العمل بالخارج قائلا: "عليك أن تحدد عملا محددا وتطلب من شركات التوظيف المرخصة من وزارة القوى العاملة أن تبحث لك عن هذا العمل حتي لاتقع فريسة للنصب، وحتى تكون تحت إطار حماية القانون".