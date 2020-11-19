ضبط 5 أشخاص استولوا على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.. فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على فرص عمل بالخارج عقب قيامه بالإعلان عن توفير وظائف بمهن مختلفة ومرتبات مجزية بالعديد من الدول بالخارج ، مقابل حصوله على مبالغ مالية من ضحاياه .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليها ، وعثر بحوزته على (مجموعة من السير الذاتية لمواطنين مصريين – مجموعة من إستمارات طلبات التوظيف – مجموعة من صور المستندات الخاصة بالمتقدمين) ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه ، كما أمكن الإستدلال على (2) من المجنى عليهم وقررا بقيام المتهم بالإستيلاء على مبالغ مالية منهما بذات الأسلوب .

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أربعة أشخاص) بتعرضهم لواقعة إحيتال والإستيلاء على أموالهم من قبل (أحد الأشخاص) بزعم قدرته على تخصيص قطع أراضى لهم بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة "خلافاً للحقيقة" .

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (بدون عمل ، مقيم بمحافظة سوهاج) وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى الإحتيال على المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية من خلال زعمه (بأن والد زوجته مدير بأحد البنوك) وقدرته على تخصيص قطع أراضى لهم من الجهات المعنية ، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تخصيص قطع أراضى لهم بمنطقة التجمع الخامس إلا أنه لم يفى بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.