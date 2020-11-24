السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في ثاني أيام جولة الإعادة بالفيوم

تصدرت المرأة المشهد الانتخابي بمحافظة الفيوم، في ثاني أيام الاقتراع بجولة الإعادة بـ3 دوائر، ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية؛ إذ توافدت السيدات على لجان الاقتراع بشكل كبير للإدلاء بأصواتهن في اليوم الثاني والأخير من عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية.

واصطفت السيدات في طوابير طويلة أمام اللجان من أجل الإدلاء بأصواتهن، في لجان الدائرتين الثالثة، مقرها مركزي سنورس وطامية، والرابعة مقرها مركزي أبشواي ويوسف الصديق.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة إطسا، تنافس الرجال والسيدات على الإدلات بأصواتهم، وتسابقوا معا حول من ينتهي من الإدلاء بصوته أولا.

كما حرص كبار السن من السيدات والرجال على الإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع قبل انتهائها.

ويتنافس 14 مرشحا بينهم 6 نواب على 7 مقاعد فردية بالمحافظة، منهم 4 مرشحين على مقعدين مخصصين للدائرة الثانية، مقرها مركز إطسا، بينما 6 آخرون على 3 مقاعد بالدائرة الثالثة، مقرها مركزي سنورس وطامية، و4 على مقعدين في الدائرة الرابعة، مقرها مركزي أبشواي ويوسف الصديق.

وتُجرى عملية الاقتراع داخل 459 لجنة فرعية، موزعة على 221 مقرا انتخابيا في الـ3 دوائر التي تشهد الإعادة بمراكز إطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليونا و424 ألفا و132 نابًا بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.

ووزعت اللجان على الدوائر الـ3 الذين يشهدون جولة الإعادة؛ إذ جهزت 136 لجنة فرعية، موزعة على 75 مركزا انتخابيا، لاستقبال 396 ألفا و365 ناخبا، بالدائرة الثانية، مقرها مركز شرطة إطسا، وفي الثالثة التي تضم مركزي سنورس وطامية، جهز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزا انتخابيا، لاستقبال 594 ألفا و60 ناخبا، وفي الرابعة التي تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، جهز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزا انتخابيا، لاستقبال 433 ألفا و707 ناخبا.