قومي المرأة بالغربية يختتم أعمال حملة "احميها من الختان"

اختتم اليوم، الإثنين، فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" وذلك في الفترة من 28 حتى 30 نوفمبر الجاري، وذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة و في إطار جهود المجلس القومي للمراة واللجنة الوطنية التنسيقية للقضاء على الختان.

وصرحت الدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومي للمراة بالغربية، بأن الحملة استهدفت 75500 سيدة و 13400 رجلا و 19250 طفلا، بإجمالي عدد مستهدفين 108150 وذلك بقرى، " شبرا ملكان وعياش ومنية شنتنا عياش" بمركز المحلة الكبرى، وقرية الرجدية بمركز طنطا وكذلك عدد من القرى والنجوع بمراكز المحافظة، بمشاركة 80 رائدة وعضوات وأعضاء الفرع بالمدن و القرى.

وقامت الرائدات بتوعية المستهدفين بمخاطر ختان الإناث، باعتباره عادة وليست عبادة، وأن جميع الهيئات الطبية فى العالم جرمت ختان الإناث ويعتبر عادة مخالفة لآداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبي.

و على هامش الحملة تم تنظيم مسرحية تفاعلية بقصر ثقافة طنطا لمدة 3 أيام و عرض فني وورشة لرسم الاوجه للاطفال، كما أقيم في اليوم الختامي ندوة حاضرت فيها مقرر الفرع الدكتورة صفاء مرعي أستاذ أمراض النساء و التوليد، والشيخ ياسر بهي الدين من أئمة الأوقاف.

و تناولت المقررة في كلمتها أهمية دور الرائدات الريفيات في توصيل رسائل الحملة و تم فتح حوار مبسط مع الحضور و عرض الرأي الطبي و الشرعي للختان وتوضيح رأي الدين في ختان الإناث وكذا رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، والأثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة نتيجة ذلك.