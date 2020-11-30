"حياة كريمة": استكمال الموقف التنفيذي بمحافظات المرحلة الأولى ضمن مبادرة "التصالح حياة"

تعلن مؤسسة "حياة كريمة" عن استكمال الخطوات التنفيذية لمبادرة "التصالح حياة" في مرحلتها الأولى والتي تضم تسع محافظات، حيث تم التنفيذ بمحافظات المرحلة الأولي كافة، ويأتي ذلك سعيا لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات المستهدفة.

وتستعرض المؤسسة الموقف التنفيذي لمبادرة "التصالح حياة"، واجمالي عدد الحالات المستحقة للدعم طبقا لشروط المبادرة على مستوى التسع محافظات والذي بلغ 1430 حالة موزعة على محافظات المرحلة الأولي، حيث تم السداد لـ 826 حاله، وجار السداد لباقي الحالات المستحقة .

وأوضحت المؤسسة أن اجمالى الحالات المستحقة لشروط المبادرة بمحافظة أسوان152 حالة ، أما محافظة الأقصر فتم السداد لـ۱۰ حالات، كما تم السداد لـ ۱۳۲ حالة بمحافظة قنا، في حين بلغ إجمالي الحالات المستحقة لشروط المبادرة في محافظة سوهاج ۲۱۰ حالة، أما في محافظة الوادي الجديد فقد تم السداد لعدد ؛ حالات مستحقة للدعم وفقا لشروط المبادرة.

وفي محافظة أسيوط بلغ إجمالي الحالات المستحقة لشروط المبادرة ۵۰۰ حالة وصولا لمحافظة المنيا، حيث تم السداد 136 حالة مستحقة للدعم، وفي محافظة البحيرة بلغ إجمالي الحالات المستحقة الشروط المبادرة 124 حالة.

اجمالي الحالات المستحقة بمطروح طبقا لشروط المبادرة بها 162 حالة

وأخيرا محافظة مطروح، والتي بدأ اليوم تنفيذ المبادرة بها، فقد بلغ إجمالي الحالات المستحقة للدعم طبقا لشروط المبادرة بها 162 حالة.

وفي الوقت ذاته مازالت مؤسسة حياة كريمة مستمرة في الدعم و السداد لجدية التصالح للحالات المستحقة طبقا لشروط المبادرة في محافظات المرحلة الأولي، وذلك بالتعاون بين فريق مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية ووزارتي التضامن والتنمية المحلية.

جدير بالذكر أن مبادرة" التصالح حياة" كانت قد أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، في ۲۵ من سبتمبر الماضي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولي بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات "المنيا ، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح ، البحيرة".

معايير التحديد المستحقين لدعم مبادرة "التصالح حياة"

وكانت قد حددت مؤسسة حياة كريمة عدد من المعايير التحديد المستحقين لدعم مبادرة "التصالح حياة"، وهي :

- أن يستوفي طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه.

- ألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها.

- أن يكون طالب التصالح رب أسرة.

- ألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار أو أرض أو رصيد بالبنك أو محال تجارية وسيارة وغيرها.

- أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، وأن يستوفي كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم.

- أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة .

- يتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل، وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين في التسع محافظات، بالتنسيق مع فريق الرصد الميداني المؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية المؤسسة حياة كريمة.

يشارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميداني والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة ، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى.