الأرصاد تطمئن المواطنين: الطقس مستقر واستمتعوا بالإجازة الأسبوعية

على مدار الأسبوعين الماضيين، كانت التقلبات الجوية تبدأ على البلاد خاصة أيام الخميس والجمعة والسبت، ما يتزامن مع الراحة الأسبوعية لأغلب المواطنين، الأمر الذي كان يجبر الكثيرون على البقاء في المنازل بناءً على تحذيرات المحافظات وهيئة الأرصاد الجوية بسبب هطول الأمطار الغزيرة وغلق معظم الشوارع والميادين.

أما هذا الأسبوع، تُطمئن الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين من خلال الـ"الوطن"، قائلة إنّ الطقس مستقر تمامًا، ولا يوجد أي فرص أمطار على معظم أنحاء الجمهورية، وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، فضلًا عن سطوع أشعة الشمس على مدار اليوم، مع توقعات بتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصةً الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والرياح معتدلة، مضيفًة: "استقرار تام في الأحوال الجوية على معظم مناطق الجمهورية وهنقدر نستمتع بالإجازة الأسبوعية".

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، أنّ السواحل الشمالية تتأثر بأمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء وتكون خفيفة يوم الخميس، كما أنّ حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة ومهيأة لعمليات الصيد والملاحة.

وتشهد بعض المدن غدًا انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 3 درجات مئوية خاصة مدينة سانت كاترين بسبب طبيعتها الجبلية، ومع دخول فصل الشتاء تقل درجات الحرارة لأقل من الصفر، وتنصح "شاكر" المواطنين من محبي المغامرات والتخييم في كاترين باتباع التنبؤات والتقارير الصادرة بشكل رسمي من هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة 20 13

الإسكندرية 20 13

وادي النطرون 20 12

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 12

بلطيم 21 13

مطروح 18 11

السلوم 18 11

سيوة 20 09

بورسعيد 22 15

دمياط 21 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 21 12

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 13