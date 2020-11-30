محافظ الشرقية يوفر فرصة عمل لوالدة طفلة "التوك توك"

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الطفلة نورا إبراهيم محمد التى كانت تقود توك توك لتنفق على أسرتها.

ووجه المحافظ بتوفير وظيفة لوالدتها بالقطاع الخاص قريبة من محل إقامتهم فضلا عن تقديم مساعدة مالية لهم. بالإضافة لكشك قرر المحافظ منحه للأسرة في وقت سابق.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ عدداً من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها، في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، وعددٍ من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام، وذلك بقاعة الاجتماعيات بالديوان العام.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة الاهتمام بحل مشاكل وشكاوى المواطنين من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها، وحلها فورا مشيرا إلى أنه تم تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشاكلهم و شكواهم.

وخلال اللقاء قدم المحافظ مساعدات مالية عاجلة لعدد 2 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها يساعدها على تحمل أعباء المعيشة، كما كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم مساعدات مالية لعدد (11) أسرة، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الاجتماعية عليهم وتبين مدى استحقاقهم لتلك المساعدات.

ووجه محافظ الشرقية مسئولي مديرية التضامن الإجتماعي بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة أو يعاني أبناؤها الصغار من ضمور في العصب البصري أو ضمور بالمخ ويحتاجون للعلاج والمتابعة الدورية لحالاتهم لحين تماثلهم للشفاء، وذلك بعد أن تقدم عدد من المواطنين بشكوى يتضررون فيها من عدم قدرتهم على تحمل نفقات علاج أبنائهم الصغار، مؤكداً على وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لمن يرغب منهم في الحصول على وظيفة وبناء حياة جديدة.

وخلال اللقاء تقدم عدد من المواطنين بشكوى من عدم قدرتهم على تحمل مصروفات الدراسة لأبنائهم في مراحل التعليم المختلفة، ليوجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ اللازم لإعفائهم من المصروفات الدراسية، نظراً لظروفهم الإجتماعية والعائلية الصعبة.

وخلال اللقاء تقدم أحد المواطنين بشكوى من عدم وجود سكن يليق به وبأسرته ليوجه المحافظ مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام ببحث حالة المواطن وتوفير سكن له من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

وفي سياق متصل وجه محافظ الشرقية مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة ومدير مديرية الزراعة ورئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا ورئيس حى أول الزقازيق بدراسة عدد من الموضوعات التي طرحها المواطنون بخصوص عدم تنفيذ قرار اللجنه الطبية بالعمل المخفف و تضرر أهالى الصالحية الجديدة من دخول المياة الجوفية على أراضيهم والتضرر من عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من المحافظ وإعداد تقرير للعرض على المحافظ لإتخاذ ما يلزم.