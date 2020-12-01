حظك اليوم الثلاثاء 1-12-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

تستعرض "الوطن" حظك اليوم لمختلف الأبراج، على الصعيد المهني والعاطفي، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، حيث تختلف صفات الأبراج من شخص لآخر، وذلك وفقًا للاختلاف في أبراجهم الفلكية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعلك تنجح اليوم في كل مباراة ذهنية وتحسن التعبير.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تؤثر في الأهل والإخوة والأحباب بلباقتك وبلاغتك وترغب في الخروج والانطلاق.

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وومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثل السوري قصي خولي، من مواليد 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك ببعض التشوش ومن المهم أن تعتني بخطواتك وحساباتك لإصلاح شئونك المهنية والمادية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمواجهتك وعليك أن تهتم بالموضوعية واللباقة كي تبلغ هدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، الفنانة فيفي عبده، وهي من مواليد 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

المريخ في منزل المشروعات يمدك بالحماس والحيوية.. اعتمد على ذلك لتجمع الكل على هدف واحد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

اليوم مثالي للتأمل والمراقبة ومراجعة الماضي وتساعدك الأفلاك على التوصل لنتائج مهمة، فقط اعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وابتعد عن التعالي.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يساعدك على تصنيف مشاكلك جيدا وتحسن توجيه قدراتك لحلها.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يدفعك الوضع الفلكي لتتقاسم مع الأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقات مفيدة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم كن مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور أو إذا شعرت بالإحباط.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس وعطارد في منزل العلاقات يدعمانك ويلهمانك بأفكار جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تتمتع اليوم ببصيرة رائعة ترشدك إلى الطريق السليم وتبدو قادرا على التطور.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتتواصل بصورة أفضل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تخطط جيدا للمستقبل وقد تنكشف لك أسرار خاصة بالمال أو العمل وقد تتاح أمامك اليوم فرص عليك أن تغتنمها.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في برجك يرفعان معنوياتك ويمنحانك سحرا ويقظة وقدرة على التواصل.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تستدعي اليوم كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا استمع للطرف الآخر وكن عادلا ولا تبخسه قدرهه.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك كل الطاقة اللازمة لإنجاز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

هناك ارتباطات ومسئوليات ووعود تصر على أن تفي بها وتعدك الأفلاك بتوافق مع مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم تُظهر أفكارك وآراءك بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بمراجعة نفسك بصدق.. ولا تصدق الشائعات وتجنب العناد.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.