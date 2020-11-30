حظك اليوم الاثنين 30-11-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يمكن للأبراج الفلكية أن تساعد في تحديد التوافق بين الأشخاص من خلال الصفات التي تجمعهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تدافع عن وجهة نظرك بلباقة وأن تؤثر فيمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، خسوف القمر الجزئي داعم ويساعدك أن تحافظ على تواصلك مع الأخوة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة منال سلامة، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

خسوف القمر الجزئي في منزل المال يطالبك اليوم بالعمل بجدية على حل المسائل المالية.. راجع موقفك المالي لتتضح الأمور وتحسم مشكلة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم غير مناسب للتسرع وعليك أن تنتبه من الدخول في حوارات أو علاقات معقدة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

خسوف القمر الجزئي في برجك وعليك أن تتحكم في انفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك أن تضع نفسك مكان شريك حياتك كي تتفهم موقفه.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبدالمغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تحديات صغيرة تصحبها تقلبات مزاجية كبيرة وعليك أن تهدأ.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

خسوف القمر الجزئي يسلط الضوء على التأمل والاهتمام بصحتك.. فلا تتجاهل اليوم أي عارض أو شعور بالتعب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

خسوف القمر الجزئي في منزلك الحادي عشر يساعدك على التقدم ويعدك بيوم حافل بالاجتماعيات ولقاءات حلوة مع الزملاء والأصدقاء.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك أكثر تفاؤلا وإصرارا على الوصول لأهدافك وتنمية علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

خسوف القمر الجزئي في وضع معاكس لبرجك وعليك أن تهتم بالتفاصيل في أي نشاط تقوم به وكن دقيقا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بالاسترخاء وعدم التفكير في الهموم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان أشرف عبدالباقي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

خسوف القمر الجزئي في منزل الحظ يمدك بالبصيرة والحدس وتشارك بوقتك مع من تثق بهم.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعل المسائل الروحانية تسيطر عليك وتجد اليوم معنى للحياة بالتواجد مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة رانيا فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

خسوف القمر الجزئي والتنافر بمنزلي المال يدفعك للانشغال بشأن ممتلكات أو بحث أمور مهنية أو مالية، ومن المهم ألا تغامر في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تعتمد اللباقة ولا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة معالي زايد، ويوافق تاريخ ميلادها 5 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

خسوف القمر الجزئي في مواجهة برجك ويجب أن تتأنى في إظهار غضبك كي لا تعطي انطباعا بالكبر.. تأن أيضا في قراراتك وفي توقيع الأوراق.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تثر الزوابع مع شريك حياتك ولا تتفوه معه بكلام جارح تندم عليه.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

خسوف القمر الجزئي يتنافر مع الشمس في منزلي الصحة وعليك أن تسترخي حتى تسترد طاقتك وحماسك، واحترس من التسرع والاندفاع.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تكون كتوما ودقيقا ولبقا في أقوالك وتنفعك ملاحظتك لمشاعر الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تتمتع بالحماس والطاقة في إنجاز أعمالك وتستمتع بوقتك على كل المستويات الشخصية والاجتماعية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

خسوف القمر الجزئي في منزل الحب مما يجعلك تشعر اليوم بالارتياح وسط الأهل والأحباب.. فلا تتردد في قبول دعوتهم لك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة أحلام الشامسي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تغيّر أسلوبك إذا أردت أن تغيّر ظروفك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

خسوف القمر الجزئي معاكس ويحزنك سلوك أحد الأشخاص وقد تنفعك نصيحة قريب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.