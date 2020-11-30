تعرف على خطة مشروعات "الكهرباء" في مجالات الطاقات المتجددة

تنفذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية للوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة عام 2022 وأكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035.

مشروعات في مجال طاقة الرياح

- مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 ميجاوات تنفيذ تحالف تويوتا / انجي / أوراسكوم وتم التشغيل التجارى الفعلى فى 31/10/2019.

- مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 ميجاوات تنفيذ شركة ليكيلا الإنجليزية ومخطط التشغيل التجارى فى الربع الأول من 2021.

- مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 500 ميجاوات تنفيذ شركة النويس الإماراتية ومخطط التشغيل التجارى فى 2023.

المشروعات في مجال الطاقة الشمسية

- محطات طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة بنبان بأسوان بنظام تعريفة التغذية بقدرة اجمالية 1465 ميجاوات، وتم التشغيل التجارى لجميع محطات بنبان بعدد 32 مشروع بقدرة 1465 ميجاوات فى نوفمبر 2019.

- توقيع اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 30/10/2019 لمحطة طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة كوم أمبو بأسوان بنظام BOO بقدرة 200 ميجاوات.

- جارى التفاوض وإتمام التعاقد فى الوقت الحالى على عدد من المشروعات بقدرات متنوعة من طاقتى الشمس والرياح تصل إجمالي قدراتها إلى حوالى (1750) ميجاوات منها حوالي (1200) ميجاوات من طاقة الرياح، وحوالى (550) ميجاوات من الطاقة الشمسية.

8322 ميجاوات إجمالي قدرات الطاقة المتجددة

وبإتمام التعاقد على المشروعات الجارى التفاوض بشأنها يصبح إجمالي قدرات الطاقات المتجددة القائمة والجاري إنهاء التفاوض عليها حوالى 8322 ميجاوات وهو ما يمثل حوالى 27% من الحمل الأقصى لعام 2020 حوالى 30600 ميجاوات.

ربط محطات توليد الطاقة الشمسية ببنبان

وقامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بربط محطات توليد الطاقة الشمسية (بموقع بنبان) بالشبكة الموحدة من خلال:

- إنشاء 4 محطات محولات جهد 220 /22 كيلوفولت بمنطقة بنبان ( 1 ، 2 ، 3 ، 4) .

- توسيع محطة محولات بنبان ( 3 ) لتعمل على جهد 500 كيلوفولت.

- إنشاء خطوط جهد 220 كيلوفولت لتفريغ القدرة المولدة من المحطات الشمسية بطول حوالي ( 32 كم ) .

- إنشاء كابلات جهد 22 كيلوفولت لربط محطات التوليد بالطاقة الشمسية بمحطات محولات رفع الجهد بطول يزيد على ( 1000 كم ) .

إنشاء خط "بنبان / نجع حمادي"

وتقوم الشركة حاليًا بإنشاء خط بنبان / نجع حمادي جهد 500 كيلوفولت بطول ( 195 كم ) بإجمالي استثمارات مقدارها ( 1,65 مليار جنيه ) وتم الانتهاء من التنفيذ.

وتم التعاقد على إنشاء مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية ببنبان على مساحة ( 400 متر مربع ) داخل حدود محطة محولات بنبان 3، ويتم تمويل مركز التحكم من خلال مستثمري محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، وتبلغ قيمة التعاقد على هذا التحكم حوالي ( 100 مليون جنيه).