الكهرباء: 1.3 مليار تكلفة إنشاء وتحديث مركزي تحكم سمالوط ونجع حمادي

قالت المهندسة صباح محمد مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء إنه يتم إنشاء مركز تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنشاء وتحديث 4 تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية "تحكم القاهرة – تحكم القناة – تحكم الإسكندرية – تحكم الدلتا" .

إنشاء وتحديث مراكز التحكم الإقليمية بسمالوط ونجع حمادي

وأشارت إلى أنه يجري حاليا إنشاء وتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية حيث تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد بسمالوط، والذي يخدم 106 محطات محولات بمنطقة مصر الوسطى والانتهاء من تحديث مركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي والذي يخدم 109 محطات محولات بمنطقة مصر العليا لافتة إلى أن التكلفة الإستثمارية للمشروعين بلغت حوالى 1.3 مليار جنيه.

الاستفادة بأحدث أجهزة الإختبارات و التصوير الحرارى

وأوضحت أنه يتم الاعتماد على الغسيل الميكانيكي للخطوط ذات الجهد الفائق للحفاظ على نظافتها وتقليل فترات الانقطاعات التي قد تسبب عدم الاستقرار في تشغيل الشبكة القومية مع الاستفادة بأحدث أجهزة الاختبارات والتصوير الحراري "النقاط الساخنة - الموصلات المقطوعة - الملحقات المكسورة".

دعم مشروعات الربط الإقليمي القائمة

وأكدت حرص الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة بين الأردن وليبيا وجمهورية السودان وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من المملكة العربية السعودية ، وقبرص ، وهيئة الربط الخليجي .

شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة

وقالت مشالي إنه تم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة لمدة 20 سنة لمشروعات طاقة الرياح و 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية بإجمالي قدرات 2865م.

وتقوم حاليًا بإنشاء خط" بنبان / نجع حمادي "جهد 500 ك.ف بطول ( 195 كم) بإجمالي استثمارات 1,65 مليار جنيه وتم الانتهاء من التنفيذ.

إنشاء مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية ببنبان

وأشارت إلى أنه تم التعاقد على إنشاء مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية ببنبان على مساحة ( 400 متر مربع ) داخل حدود محطة محولات بنبان 3، ويتم تمويل مركز التحكم من خلال مستثمري محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان ، وتبلغ قيمة التعاقد على هذا التحكم حوالي ( 100 مليون جنيه).