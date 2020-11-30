ميناء دمياط يبحث تأمين تداول وتخزين البضائع

استقبل اللواء بحري أركان حرب وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أعضاء لجنة تقييم الوضع الحالي لعمليات تأمين تداول وتخزين البضائع بالموانئ المصرية، التي تضم كافة الجهات المختصة.

جاء ذلك بحضور اللواء نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، ونائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات الهيئة، حيث تم تقديم عرض توضيحي عن الميناء ومحطاته المختلفة، تناول الإجراءات المتبعة داخل ميناء دمياط، فيما يخص تأمين تداول البضائع الخطرة، ومدى التزام تلك الإجراءات بالكود الأمني الدولى والقوانين المصرية، من حيث اتباع إجراءات الأمن والسلامة، وتوافر وسائل الحماية المدنية وملائمتها لطبيعة كل نوع من أنواع البضائع، وكذلك خطط الطوارئ التي تطبقها الهيئة والشركات العاملة بالميناء طبقا للكود العالمي للبضائع الخطرة.

ثم قام أعضاء اللجنة بجولة ميدانية تفقدوا خلالها عددا من الشركات العاملة في مجال تداول البضائع ذات الطبيعة الخاصة، حيث قاموا بمراجعة خطط التأمين والطوارئ الخاصة بتلك الشركات.

كما شاهدوا عددا من البيانات العملية، بالاشتراك مع مختلف الجهات المختصة لكيفية مجابهة الأحداث الطارئة، منها التعامل مع اشتعال بعض المواد الصلبة داخل أحد مخازن شركة من الشركات العاملة بالميناء، وكيفية حماية مادة نترات الأمونيوم في حالات المطر، ومكافحة حريق في أحدى السفن، وتأمين عملية شحن وتفريغ البضائع الخطرة من البحر، والتعامل مع تسريب لمادة الإيثيلين على الرصيف، وبيان عملي لمكافحة تلوث بحري في حوض الميناء.

ثم انتقلت اللجنة إلى ساحة الحاويات الخطرة بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع واطلعوا على الإجراءات الخاصة بتأمين تلك الحاويات.

وأصدر وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، تعليمات بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وإعداد جولات تفتيش للساحات والمخازن الخاصة بالهيئة وجميع الشركات العاملة في مجال تداول البضائع الخطرة، وعقد لقاءات مع مسؤولي تلك الشركات، بحضور ممثلي الجهات المعنيه في الميناء للتأكد من تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، فيما يخص إجراءات الشحن والتفريغ لتلك البضائع منذ وصول السفينة و مرورا بتخزينها وحتى مغادرة الشحنة الميناء.