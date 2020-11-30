6 مرشحين خاسرين يدعمون مرشح "مستقبل وطن" في دمياط

تشهد الانتخابات البرلمانية بدائرة دمياط تنافساً شرساً بين المرشحين، حيث يخوض 4 مرشحين جولة الإعادة، بينهم النائب البرلماني ضياء الدين داوود الذي يتقدم على أقرب منافسيه بنحو 20900 صوت.

وكثف المرشحون جولاتهم الانتخابية في ما اتفق مرشح مستقبل وطن مع 6 من المرشحين الخاسرين بالجولة الأولى من أبناء مسقط رأسه "كفر البطيخ" على دعمه في جولة الإعادة، تزامنا مع استمرار المؤتمرات الجماهيرية والجولات الميدانية للمرشحين، كما تحولت التكريمات الرياضية إلى وسائل للدعاية الانتخابية للمرشحين.

وأجرى ضياء الدين داوود جولة انتخابية بقرى "العدلية والبستان وكفر البستان وعزل النهضة والخلفية وأولاد حمام"، التقى خلالها بالمواطنين بورش صناعة الأثاث والمقاهي ومحلات الجزارة والأجهزة الكهربائية والبقالة والملابس كما حرص داوود على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وعقد لقاءات جماهيرية على المقاهي إلى جانب قيامه بالإمساك بأدوات الأويما والعمل بها.

فيما قام أيمن يوسف رخا، مرشح حزب مستقبل وطن، الذي يخوض جولة الإعادة أمام منافسه ضياء الدين داوود بجولة انتخابية بمساكن المظلوم ومنية دمياط وأرض البرش والسنانية وفي كفر البطيخ مسقط رأسه، وشملت الجولات عزبة بلال وأبورمضان وكفر يوسف والكحيل واختتمها بالمشاركة في تكريم رياضي بمركز شباب الكحيل، كما شارك "رخا" في تكريم الناشئين بأكاديمية الأمل لكرة القدم بمساكن المظلوم ومنية دمياط وأرض البرش بالدائرة الأولى.

وأعلن 6 من المرشحين الخاسرين بالجولة الأولى من أبناء مسقط رأس المرشح أيمن رخا دعمه في الانتخابات البرلمانية، وهم كل من "سامي بلح المحامي والقيادي بحزب الوفد الدكتور ياسر الحمادي، ومصطفي شتا، ووحيد هلال والدكتور أسامة الحبشي وعدي الألفي".

وعقد ضياء علي بصل المرشح لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الأولى مؤتمرات جماهيرية بغيط النصاري والأعصر تبعه بجولة انتخابية على المقاهي والكافيهات ومحلات البقالة والصيدليات وورش صناعة الأثاث للتعرف على مشاكلهم، كما عقد ياسر أبوهندية نقيب المحامين بمحافظة دمياط، الذي ينافس ضياء بصل على نفس المقعد مؤتمراً انتخابياً بقرية السنانية بحضور كبار العائلات للحديث عن برنامجه الانتخابي والتعرف على مشاكل المواطنين بحضور العديد من أبناء القرية.