توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار خفيفة وشبورة مائية على كافة المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان اليوم، توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الاثنين الموافق 30 نوفمبر، حتى الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020.

ويتوقع الخبراء أن يشهد الغد، الاثنين، وجود شبورة مائية صباحا، وطقسا مائلًا للدفء على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، أما ليلا فتشهد تلك المناطق طقسا باردًا.

وأعلنت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد مناطق جنوب سيناء طقس دافئ مائل للبرودة ليلا.

ونوهت الأرصاد عن وجود شبورة مائية صباحا على شمال الصعيد وطقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا.

وعن الظواهر الجوية، أكدت الأرصاد وجود شبورة مائية صباحا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد ووجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية (السلوم – مطروح).

كما تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على السطح كما تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة يوم الاثنين 30 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 1 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 2 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.