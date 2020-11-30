طقس اليوم.. شبورة وسقوط أمطار على القاهرة والسواحل الشمالية

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، حالة الطقس اليوم، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية بأن يكون مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد، أنَّ الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للبرودة على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وحذر خبراء الأرصاد، من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية خاصة السلوم ومطروح والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة في بعض المناطق والمحافظات

القاهرة: العظمى 22 والصغرى 13.

الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 13.

مرسى مطروح: العظمى 22 والصغرى 12.

بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 15.

دمياط: العظمى 21 والصغرى 15

الإسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 12.

السويس: العظمى 22 والصغرى 13.

العريش: العظمى 22 والصغرى 14.

طابا: العظمى 20 والصغرى 15.

سانت كاترين: العظمى 16 والصغرى 3.

شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 17.

الغردقة: العظمى 24 والصغرى 15.

الفيوم: العظمى 22 والصغرى 10.

بني سويف: العظمى 22 الصغرى 10.