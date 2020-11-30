مستشار الصحة اللبناني: حملة إعلامية قريبا لتقليل التجمعات في الكريسماس

قال مستشار وزير الصحة اللبناني، بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، الدكتور محمد حيدر، إن الدولة اللبنانية خففت الإجراءات الخاصة بالإغلاق الكامل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في أغلب القطاعات والمتوقعة من المواطن اللبناني تطبيق التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية لأن الوباء لا يمكن السيطرة عليه ولكن يمكن التعايش معه.

وأضاف "حيدر" خلال مداخلة عبر برنامج "سكاي بي" في برنامج "الآن" المذاع على فضائية “extra news”، أنه تم تخفيف الإغلاق على الصناعات المحلية والمطاعم والحاجات اليومية للمواطن والوزارات، وأي عمل يحتاجه المواطن في حياته اليومية وكذلك المولات، بينما سيتم فتح مجالات بنسبة 50% مثل صالات الجيم والنوادي الليلية والأندية الرياضية، وتم السماح فقط بوجود 50% من القدرة الاستيعابية في المطاعم.

وأوضح مستشار وزير الصحة اللبناني بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، أن هناك تشديدا على منع إقامة الحفلات والأعراس، كما سيوجد منع تجول بعد الساعة 11 مساء.

وتابع: "صباح اليوم فتحت أغلب المدارس، وجزء من الطلاب سيذهب إلى المدرسة والجزء الآخر سيتلقى التعليم عن البعد، كما أن الأهل ليسوا ملزمين بإرسال أطفالهم إلى المدرسة بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، رغم وجود تدابير احترازية وكواشف درجات حرارة ومنع الفسحات لمنع انتشار الفيروس".

ولفت "حيدر"، إلى أن وزارة الإعلام اللبنانية ستطبق حملة إعلامية ضخمة لتوعية المواطنين لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم وعدم التجمع في احتفالات خارجية وقصور الاحتفالات المنزلية على 10 أشخاص بحد أقصى خاصة أن اللبنانيين لديهم شغف كبير للاحتفال برأس السنة الميلادية التي ينتظروها كل عام من أجل التواجد الأسري.

وظهر فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية في نوفمبر 2019 وانتشر منها إلى باقي دول العالم.