قرارات وتوصيات وترشيحات باجتماع مجلس جامعة دمياط

عقد مجلس جامعة دمياط، اليوم الإثنين، جلسته رقم 151 بحرم الجامعة الجديد، برئاسة الدكتور سيد دعدور، وعضوية نواب الرئيس وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة.

ناقش المجلس خلال جلسته تخصيص الغرف الإدارية بمبنى القاعات بالمرحلة الثانية بحرم الجامعة الجديد لكلية الزراعة، تمهيدا لنقل جزء من كلية الزراعة لحرم الجامعة، فيما عدا الغرف المخصصة مسبقا لمركز التقنية وكلية الآثار، كما تم تخصيص 2 من الوحدات الإدارية بمجمع المباني الإدارية لكلية التجارة، تمهيدا للنقل التجريبي لأحد شعب الكلية مطلع الفصل الدراسي الثاني.

وأعلن دعدور، تخصيص قاعة دراسية بالمرحلة الثانية بحرم الجامعة الجديد لتكون مقرا للوثائق والدراسات القانونية التابعة لكلية الحقوق، مع الموافقة على إنشاء كلية العلوم الصحية والتطبيقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

ووافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب البشري (نظام الساعات المعتمدة) ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد و الموافقة على نقل عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لكلية الطب البشري بالجامعة من نظيراتها بجامعات المنصورة، قناة السويس، الفيوم.

هذا ووافق المجلس على ترشيح السفير عبد الرؤوف الريدي لجائزة النيل للعلوم الاجتماعية، وترشيح الدكتور محمد فتحي البرادعي، لجائزة النيل للفنون، والموافقة على إنشاء وحدة لإنتاج المنظفات والمطهرات الصناعية، تتبع مركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة، وإنشاء مركز النشر العلمي وإصدار المجلات العلمية بالجامعة.

ووافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاستكمال الإجراءات، وإنشاء حاضنة أعمال وبيت خبرة لتسويق الخدمات الجامعية، مع تكليف الدكتور محمد شهاب، وكيل كلية التجارة لشؤون التعليم والطلاب، لإعداد اللائحة الخاصة.

ووافق مجلس الجامعة على إعلان مبادرة "دمياط بلا أمية"، على أن تنطلق من مدينة دمياط الجديدة مع منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد وتعيين 5 من أعضاء هيئة التدريس بوظيفة مدرس بكليات الجامعة، ومنح 15 درجة دكتوراة و15 درجة ماجستير.