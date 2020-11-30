مصرللطيران الناقل الرسمي لمؤتمر الناس والبنوك

في إطار الاهتمام برعاية الأحداث والمؤتمرات في مختلف المجالات و انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي توليها الشركة الوطنية تجاه الوضع الاقتصادي في ظل ظروف كورونا و ما تبعها من تأثير علي الوضع الاقتصادي، تقوم مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للمؤتمر الاقتصادي ومعرضة السنوي الرابع عشر "الناس والبنوك" بعنوان "التعافي الاقتصادي من كوڤيد ١٩"، والذي ينظمه المركز الإعلامي العربي على مدار اليوم وغدا. وتأتي مشاركة مصرللطيران كناقل رسمي للمؤتمر للعام الثاني على التوالي. وكانت بدأت فعاليات المؤتمر اليوم حيث يشارك في جلسات المؤتمر عدد من السادة الوزراء والعديد من كبار المتخصصين ورجال الاقتصاد في مصر.