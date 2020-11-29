جنب الشباك أو الممر.. كيف تحجز مقعدك المفضل على مصر للطيران؟

قد يفضل البعض الجلوس بجانب نافذة الطائرة أو على المقعد الداخلي بجوار الممر، أو يرغب في مساحة إضافية للأقدام، وهو ما وفرته مصر للطيران الطيران الرسمي لجمهورية مصر العربية من خلال خدمة حجز المقاعد مسبقًا سواء مجانا أو برسوم إضافية أونلاين.

"الوطن" تستعرض في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها، طريقة حجز المقعد المفضل على الطائرة.

حجز المقعد على مصر للطيران

يتم الإجراء عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيقات مصر للطيران، أو من خلال مركز الاتصالات ووكلاء السياحة المعتمدين.

طريقة حجز المقعد على مصر للطيران

استعرض الحجز الخاص بك ثم حدد المقعد المطلوب واستكمل عملية الدفع، لا تنس إنهاء إجراءات السفر عبر الموقع وتأكد من اصطحاب إيصال مقعدك وبطاقة الصعود إلى الطائرة ومرجع الحجز الخاص بك إلى المطار.

الفئات المستفيدة من خدمة حجز المقعد المفضل

- السفر على الدرجة السياحية بأسعار الفئة السياحية المرنة.

- السفر على درجة رجال الأعمال.

- أعضاء برنامج المسافر الدائم Platinum Frequent Flyer.

- أثناء إجراءات إنهاء السفر.

أسعار المقاعد المفضلة

مقعد مخرج الطوارئ على 789/773/333 سعره 40 $

مقعد مخرج الطوارئ على الطرازات الاخرى 25 $

مقعد الممر 20 $

مقعد النافذة 15 $

مقاعد أخرى 10 $

رسوم التعديل والاسترداد

في حالة الاسترداد يخصم قيمة 20% من الرسوم المسددة، وحال عدم إلغاء الحجز، فالرسوم غير قابلة للاسترداد بالكامل.

شروط الاستفادة من خدمة حجز المقعد

- الخدمة غير مطبقة على الرحلات الداخلية لمصر للطيران.

- يُرجى العلم بأنّه حال عدم ظهورك في ميعاد الرحلة، فللأسف لن يتم استرداد رسم الخدمة.

- تقدم هذه الخدمة حتى 48 ساعة من موعد المغادرة.

- تحتفظ مصر للطيران بالحق الحصري في تغيير أو استبدال المقاعد مُسبقة الدفع في أي وقت حتى بعد الصعود إلى الطائرة، وقد يلزم القيام بذلك لأسباب تتعلق بالتشغيل أو السلامة أو الأمان، أو حال عدم التزام العميل بالاشتراطات الخاصة بالمقعد.​​

شروط الجلوس في الصفوف المحاذية لمخارج الطوارئ

يسمح فقط للعملاء الذين يتمتعون بكامل قدرتهم البدنية ولا يقل سنهم عن 16 عامًا الجلوس في تلك المقاعد.

تنبيهات على طالب الخدمة معرفتها

- الرسوم المعلنة قابلة للتغيير دون إعلان مسبق.

- يتم تطبيق الرسوم على جميع أنواع الرسوم لمقاعد المساحة الإضافية للأرجل، بما في ذلك مقاعد مخرج الطوارئ.

- اختيار المقعد يخضع لتوافر المقاعد المطلوبة.

- على المسافرين الراغبين في الجلوس بجانب بعضهم البعض، لكن لديهم حجوزات منفصلة أن يطلبوا مقعدهم بشكل مستقل.

- يمكنك اختيار المقعد في أي وقت قبل 48 ساعة من موعد المغادرة المحدد، شريطة عدم إنهاء إجراءات السفر للرحلة.

- حال رغبة العميل في تعديل رحلته إلى رحلة أخرى، طبقا لشروط سعر التذكرة قد يمكن تحويل الرسم المدفوع للمقعد إلى رحلة جديدة.

- مع سداد أي فرق السعر يمكن اختيار المقعد غير قابل للتحويل إلى راكب آخر.