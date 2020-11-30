وزير العدل يصدر قرارين بنقل مقار انعقاد بعض المحاكم

في إطار دور وزارة العدل في التيسير على المتقاضين وتقريب دور العدالة إليهم، أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرارين رقمي (8594 , 8595 لسنة 2020) بنقل مقر انعقاد جلسات (مدني وصحة توقيع المطرية ) من محكمة مدينة نصر الجزئية إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة.

وقرر نقل مقر انعقاد جلسات (أسرة السلام ــ المرج ــ المطرية) من مجمع محاكم القاهرة الجديدة ومدينة نصر إلى مجمع محاكم مصر الجديدة، على أن يتم العمل بهما اعتباراً من 6/2/2021، وذلك لكي تكون الإدارات والوحدات الإدارية في ذات مكان انعقاد الجلسات الخاصة بها، ويتجنب المتقاضون مشقة الانتقال بين أكثر من مكان بإقامة الدعوى في محكمة ثم المثول أمام المحكمة المختصة في مكان آخر.