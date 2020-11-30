دارينا تفوز بلقب ملكة جمال المواهب بمسابقة "ميس إيكو" بالغردقة (صور)

فازت الروسية "دارينا"، مساء اليوم الإثنين، بلقب ملكة جمال المواهب، ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات "ميس إيكو" التي تستضيفها مدينة الغردقة بأحد المنتجعات السياحية الكبري، في إطار دعم وتنشيط السياحة.

وتنافست ٢٣ فتاة بمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، التي تستضيفها مدينة الغردقة في الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ٦ ديسمبر، بمشاركة ٢٥ متسابقة من عدة دول أجنبية.

وأشار محمد عيد، مدير تسويق المسابقة والمنتجع المستضيف للمسابقة، إلى أن مسابقة اختيار ملكة جمال العالم للمواهب تتنافس عليها ٢٥ متسابقة، ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات "ميس إيكو" التي تقرر أن يكون حفل الختام والإعلان عن اختيار ملكة جمال العالم، في حفل كبير في 5 ديسمبر المقبل.

وكشف عيد، في حديث صحفي اليوم الإثنين لـ"الوطن"، أن فعاليات مسابقة ميس إيكو بالغردقة، شملت عدة فعاليات، منها مسابقة ملكة جمال الرياضة "مس فيتنس" وفازت بها ملكة جمال أمريكا "سافنا فولار"َ ومسابقة ملكة جمال الشواطئ، وفازت بها ملكة جمال جنوب أفريقيا "جوردان جانسين".

وتابع بأن اليوم تقام فعاليات مسابقة ملكات جمال المواهب، وبعد غد مسابقة ملكة جمال الموضة، وتستمر الفعاليات حتى 6 ديسمبر المقبل، تحت إجراءات وقائية واحترازية مشددة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس طبقا لتعليمات وزارة الصحة والسياحة.

وأشار عيد، إلى تنظيم عدد من الرحلات لملكات جمال العالم إلى المقاصد السياحية، بهدف تنشيط السياحة والتعرف على الأماكن السياحية بالغردقة.

وشملت الجولة السياحية زيارة معرض الجراند أكواريوم، السابع على مستوى العالم، ويضم أحياء بحرية، بالإضافة إلى زيارة متحف الغردقة للآثار، ويضم أكثر من ألفي قطعة أثرية أصلية من جميع العصور الفرعونية، بمشاركة متسابقات يمثلن ٢٥ دولة بمرافقة محمد عيد، مدير تسويق المسابقة، وآمال رزق، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات.

وأبدت ملكات الجمال إعجابهن الشدید بمقاصد الغردقة السياحية وجمال أسماك القرش و الكائنات البحرية وأسماك المانتا المعروفة داخل الآكواريوم، وذلك برفقة الدكتورة آمال رزق، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة، ومحمد عيد، مدير تسويق المسابقة والمنتجع السياحي المستضيف للمسابقة.

كما زارت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات متحف الغردقة، مبدين انبهارهن بالحضارة المصرية العريقة، وبالأخص تمثال الملكة ميريت أمون، آلهة الجمال، برفقة آمال رزق، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة، ومحمد عيد، مدير تسويق المسابقة.

وأبهر تمثال الملكة ميريت أمون، آلهة الجمال عند القدماء المصريين، ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، اللاتي حرصن على التقاط الصور التذكارية.

كما أشادت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، المشاركات في مسابقة "ميس إيكو" بالاستقبال الحافل بالغردقة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المنتجع، معبرات عن دعمهن الكامل للسياحة في الغردقة.