مريض نفسي يعتدي على سيارة نائب محافظ البحيرة

كشفت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تفاصيل واقعة قيام مريض نفسي، مشتبه بإصابته بكورونا، بتكسير زجاج سيارتها داخل مستشفى الصدر بدمنهور.

وقالت بلبع، إنه أثناء المرور الدوري على المستشفيات للتأكد من سير الخدمة الطبية، أمس الأحد، وكذا المرور المفاجىء على بعض الصيدليات ومخازن الأدوية للتفتيش عليها، وأثناء مروري على مستشفى صدر دمنهور حوالي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، وصل إلى المستشفى مريض مشتبه بإصابته بفيروس كورونا، محول من مستشفى المعمورة للطب النفسي بالإسكندرية، لإجراء الفحوصات المطلوبة له وحجزه بالمستشفى لتلقي العلاج المناسب، وكان شقيقه مرافقا له.

وتابعت نائب المحافظ، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بأن المريض كان في حالة هياج عصبي "Bipolar schizophreni"، وقام بالطرق بشدة على زجاج سيارة المحافظة التي أستقلها، ما أدى لشرخ الزجاج، ثم قام بالضغط على كلاكس السيارة لمدة طويلة، مما سبب حالة ذعر لدى العاملين بالمستشفى، إلى أن قام مرافقه بإقناعه بالعدول عن ذلك.

وأشارت بلبع، إلى أنه تم احتواء الموقف، والمريض يتلقى العلاج حاليا بمستشفى كفر الدوار العام، نظرا لوجود طبيب استشاري نفسية وعصبية يتابعه ويباشر حالته، وتم أخذ مسحة له لتأكيد إصابته بالفيروس من عدمه، استعدادا لعودته لمستشفى الطب النفسي.

وقالت نائب محافظ البحيرة لـ"الوطن"، "أعتز وأفخر بعملي وأحاول الاجتهاد في متابعة سير العمل وحل المشكلات والتيسيير على المواطنين، وما جرى كان حادثا عرضيا لا يؤثر على سير عملي أبدا".