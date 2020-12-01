للصيادلة.. الأوراق المطلوبة لفتح ونقل ملكية صيدلية ومعامل التحاليل

حددت النقابة العامة للصيادلة، الأوراق والإجراءات والشروط المطلوبة، الأوراق المطلوبة لفتح صيدلية، كالآتي:

1.موافقة النقابة الفرعية التابع لها الصيدلية.

2. مستندات المديرية بعمل المعاينة.

3. صورة عقد التمليك أو الإيجار (موثق)

4. شهادات الإدارة المركزية.

5.صورة الصيدلية بالألوان بالداخل والخارج

6.صورة شخصية

7.صورة الرقم القومى+كارنيه النقابة العامة +كارنيه النقابة الفرعية .

8.حضور الصيدلى بنفسه (أو من خلال إرسال مندوبى النقابة الفرعية التابع لها بالأوراق المطلوبة).

ثانياً: الأوراق المطلوبة لنقل ملكية صيدلية

1.موافقة النقابة الفرعية التابع لها الصيدلية.

2. صورة رخصة الصيدلية.

3. صورة عقد الإيجار أو التمليك (موثق).

4. عقد البيع بالجدك أو التنازل عن الرخصة (موثق).

5. شهادات الإدارة المركزية.

6.صور الصيدلية بالألوان بالداخل والخارج.

7.صورة الرقم القومى +كارنية النقابة العامة+كارنية النقابة الفرعية.

8.صورة شخصية.

9. حضور الصيدلى بنفسه (أو من خلال إرسال مندوبى النقابة الفرعية التابع لها بالأوراق المطلوبة).

ملاحظة: الأوراق تكون مختومة صورة طبق الأصل من النقابة الفرعية.

بالنسبة للصيادلة الخريجيين الجدد يشترط لفتح صيدلية مرور سنة على صدور ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة.

كما حددت النقابة العامة للصيادلة، الأوراق والإجراءات والشروط المطلوبة، لفتح الصيدلي معمل تحاليل ومزاولة مهنة التحاليل الطبية.

"الوطن" تستعرض في السطور المقبلة، تلك الإجراءات.

أكدت النقابة أنه يشترط لفتح الصيدلى معمل تحاليل طبية ومزاولة مهنة التحاليل الطبية، حصوله على دراسات عليا "ماجستير أو دكتوراة"، أو على الأقل دبلومة فى قسمي الميكروبيولوجي أو الكيمياء الحيوية".

وتضمنت الأوراق المطلوبة لفتح معمل للتحاليل الطبية ما يلي:

• أصل شهادة التخرج من كلية الصيدلة.

• أصل الماجستيرأو الدكتوراة أوالدبلومة.

• أصل المحتوى العلمى المدروس.(وليس بيان الدرجات).

• شهادة قيد بالنقابة.

• فيش جنائى موجهة إلى وزارة الصحة سارى.

• صورة موقف من التجنيد طبق الأصل مختومة.

• 3 صور شخصية.

• صورة كارنية حديثة.

• صورة البطاقة