مع فتح باب القيد بنقابة الأسنان لدفعة 2019.. اعرف الأوراق المطلوبة

بدأت نقابة أطباء الأسنان، في تلقي طلبات القيد لأول مرة لدفعة 2019، من أمس وحتى مارس 2021، "الوطن" تستعرض الأوراق والخطوات المطلوبة في السطور القادمة.

أكدت النقابة أن إجراءات التسجيل بها على مرحلتين، هي:

أ ـ الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة:

1 ـ أصل شهادة التخرج

2 ـ صورة الرقم القومي

3 ـ شهادة الامتيـاز

4 ـ صورة شهادة الميلاد

5 ـ فيش وتشبيه

6- صورة من الموقف من التجنيد ( نموذج 110 )

7 ـ صورة من شهادة المعادلة ( للجامعات الخاصة )

8 ـ صورة من شهادة الثانوية العامة ( للجامعات الخاصة )

9 ـ ما يفيد الموقف من التجنيد ( نموذج 110 جند )

10 ـ عدد 2 صور فوتوغرافية : 4 × 6

وبعد أن تسدد الرسوم وتحصل على الإيصال قم بتصوير إيصال السداد، وتقدم بالأوراق التالية لموظفي وزارة الصحة والسكان (يتم تواجدهم مؤقتا بمبنى النقابة خلال شهر من تاريخ بدء تسجيل الدفعة)، ثم ينتقلون بعد ذلك لمقرهم الدائم بإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة بشارع مجلس الشعب.الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة:

1 ـ نموذج صحة 13 (يطلب من النقابة)

2 ـ أصل شهادة التخرج

3 ـ شهادة الامتيـاز

4 ـ صورة شهادة الميلاد والرقم القومي

5 ـ عدد 4 صور فوتوغرافية: 4×6

6 ـ فيش وتشبيه

7 ـ صورة من الموقف من التجنيد (نموذج 110)

8 ـ إيصال اشتراك النقابـة

9 ـ شهادة المعادلة (للجامعات الخاصة)وبعد الحصول على الترخيص من موظفي وزارة الصحة قم بتصوير الترخيص، وسلم الصورة للنقابة، (عدم تسليم صورة ترخيص مزاولة المهنة يؤخر التسجيل بالنقابة وعمل الكارنية، حيث لا يتم التسجيل وعمل الكارنيه إلا بعد استلام النقابة لصورة ترخيص مزاولة المهنة).