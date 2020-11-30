رئيس جامعة الفيوم يحتفل بأول "دفعة حقوق": لمست فيهم التميز

شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الحقوق، تحت إشراف الدكتور أشرف شمس الدين، القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، وبحضور الدكتور إبراهيم إلياس، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وأيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتواجده وسط أبنائه طلاب القانون الذين سيحملون راية العدل كأول دفعة من خريجي جامعة الفيوم، ولهذا عظيم الشأن وبالغ الأثر لكل منتسبي جامعة الفيوم، مشيدا بتميز طالب كلية الحقوق على المستوى الثقافي والأخلاقي وهو ما لمسه خلال فترة الإشراف على الكلية.

كما وجه "شديد" الطلاب بضرورة التزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا أنّ الامتحانات لهذا العام ستتم بالشكل المتعارف عليه بدون أبحاث أو تأجيل للدراسة وذلك وفقًا لضوابط وإجراءات محددة.

كما رحب الدكتور خالد عطا الله، بالطلاب الجدد مُتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، وموجها إياهم باستثمار سنوات الدراسة بالمشاركة في الأنشطة الطلابية بالجامعة، مثل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، لما لها من دور أساسي في بناء شخصية الطالب.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف شمس الدين، بالجهود المبذولة من إدارة الجامعة لتبني خطة التطوير بالكلية لتحسين جودة التعليم لهذه الكلية الوليدة، التي يجب أن يكون لها نصيب في البحث العلمي والمشاركة المجتمعية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن دراسة القانون لها إسهاما كبيرا في استقامة المجتمع فكل أنشطة الإنسان لها تنظيم قانوني، مضيفا أن طالب الحقوق يكتسب صفات وقيم أخلاقية بالإضافة إلى فن المناقشة والحوار والإصغاء، موجها الطلاب بضرورة المثابرة والإقبال على المعرفة.

وخلال الحفل، أهدى القائم بأعمال عميد الكلية، درع الكلية إلى رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما تم تكريم بعض الطلاب المتميزين بالأنشطة وتم خلال الحفل تقديم عدد من الفقرات المتنوعة كالشعر والإنشاد الديني.