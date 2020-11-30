مرشحو "مستقبل وطن" يتصدرون نتائج انتخابات نواب الفيوم

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مساء اليوم الاثنين، النتيجة النهائية لجولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب بمحافظة الفيوم، ضمن محافظات المرحلة الأولى، التي تضمنت 13 محافظة تمت بها جولة الإعادة، تحت إشراف قضائي كامل.

وكشفت الهيئة، أنه في الدائرة الثانية، ومقرها مركز إطسا، فاز مرشحو حزب "مستقبل وطن" بالمقعدين المخصصين للدائرة، حيث أعلنت اللجنة فوز كل من كامل محمود كامل فيصل، عضو مجلس النواب، مرشح "مستقبل وطن"، وشهرته العمدة كامل فيصل بالمقعد الأول، كما فاز كمال عبد الحليم عطية محمود، عضو مجلس النواب، مرشح "مستقبل وطن" وشهرته كمال أبو جليل، بالمقعد الثاني المخصص للدائرة، بينما خسر كل من مصطفى البنا، مرشح حزب "النور"، وياسر سلومة، عضو مجلس النواب، ومرشح "فردي مستقل".

كما أعلنت الهيئة عن نتيجة الانتخابات في الدائرة الثالثة ومقرها مركزي سنورس وطامية، حيث فاز كل من محسن أحمد عبد الحميد حسن، عضو مجلس النواب، المرشح عن حزب "مستقبل وطن" وشهرته محسن أبو سمنة بالمقعد الأول.

وفاز عبد المنعم محمد عبد العليم جمعة، مرشح حزب "النور" وشهرته عبد المنعم عبد العليم بالمقعد الثاني، ومحمد ثابت عبد المجيد عبد العليم، مرشح فردي مستقل وشهرته محمد ثابت الجمّال، بينما خسر محمود فخر الدين مرشح "فردي مستقل" وشهرته بسام الصواف، وأحمد مصطفى عبد الواحد عضو مجلس النواب ومرشح حزب "حماة الوطن"، وأيمن الصفتي عضو مجلس النواب ومرشح حزب "المصري الديموقراطي".

وفي الدائرة الرابعة والأخيرة فاز بمقعديها كل من محمد طه عبدالله محمود مرشح حزب "مستقبل وطن" وشهرته محمد طه الخولي، كما فاز أحمد محمد أحمد دياب مرشح "فردي مستقل" وشهرته أحمد دياب، بينما خسر كل من محمد اللحامي مرشح "فردي مستقل" وعلاء العمدة عضو مجلس النواب ومرشح "فردي مستقل".