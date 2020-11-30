السجن 7 سنوات لعجوز أوهم طفلة بشراء الحلوى واعتدى عليها بالفيوم

قضت محكمة الجنايات بالفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات لعجوز في العقد السابع من عمره، لقيامه بهتك عرض طفلة في الرابعة من عمرها، بعدما استدرجها إلى منزله بدعوى شراء حلوى لها.

وكان عجوز في العقد السابع من العمر، قد استدرج طفلة، 4 أعوام، إلى منزله بهدف الاعتداء عليها، وعند محاولته الاعتداء عليها أصيبت الطفلة بحالة من الفزع والهلع وصرخت بشدة، فتركها خوفا من افتضاح أمره معتقدًا أنها طفلة ولن تتمكن من إخبار أسرتها بما حدث معها.

وعقب خروج الطفلة سالمة، هرولت إلى منزلها وأخبرت أمها باكية بما حدث، قائلة في براءة الأطفال، "جدو رمضان قالي هاجيبلك حلاوة وخدني لبيته" وقصت عليها ما حدث من محاولته الاعتداء عليها، فاصطحبتها والدتها ووالدها إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام "رمضان. ق. أ" 66 عامًا، على المعاش، باستدراج الطفلة "أروى. أ.ع" (4 أعوام) إلى منزله بدعوى شراء حلوى لها وذلك أثناء لهوها في الشارع، وهناك حاول الاعتداء عليها فصرخت الطفلة، فخاف الجاني من الفضيحة فتركها لتهرب إلى منزل والدها مصابة بحالة من الهلع والرعب.

وقالت والدة الطفلة، مُدرسة، أمام النيابة، إنها فوجئت بابنتها تعاني من نوبة هلع، فحاولت تهدئتها، وعندما سألتها أخبرتها الطفلة بما فعله معها العجوز فقررت إبلاغ الشرطة على الفور.

وأقر النقيب أحمد عبد الحكيم، معاون مباحث قسم أول الفيوم، أن التحريات أكدت صحة الواقعة، كما شهد الملازم أول محمد عبد الناصر محمود، معاون مباحث القسم، أيضًا بصحة الواقعة التي أثبتتها التحريات، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي قررت حبسه 7 أعوام مشددًا.