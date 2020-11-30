مصدر: الأمن لم يتلق قرارا بضبط وإحضار "فتاة سقارة" حتى الآن

قال مصدر مطلع إن الأجهزة الأمنية لم تتلق أي قرارات بضبط وإحضار المدعوة سلمى الشيمي، حتى الآن، وذلك على خلفية ظهورها بملابس مثيرة فى المنطقة الأثرية، صباح أمس الأول، ونشرها الصور على حساباتها الشخصية.

وأضاف المصدر أن "الشيمي" دخلت المنطقة الأثرية مرتدية عباءة ونظارة شمس لإخفاء ملامحها، وكان بصحبتها شخصان، أحدهما المصور الخاص بها "حسام محمد"، وقاموا بقطع تذاكر زيارة مناطق أثرية، وذلك بعدما تم مراجعة كاميرات المراقبة.

وأشار المصدر إلى أن كاميرات المراقبة رصدت سلمى الشيمي وهي تنزع عباءتها، وشرع المصور فى "الفوتوسيشن"، بالإضافة إلى تسجيل فيديو مدته دقيقتان، ونشرت "الشيمي" الصور والفيديو، على الحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: "بعد قرابة 4 ساعات خرج الـ3 من المنطقة الأثرية"، وظهرت "سلمى"، وهى ترتدي نفس العباءة السوداء والنظارة السوداء، اللتين دخلت بهما.

وشدد المصدر على أنه يجرى حاليا التحري حول استخراج "سلمى" تصريحا بالتصوير من عدمه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لفتاة تدعى سلمي الشيمي، وهي ترتدي زيًا فرعونيًا، بجوار هرم "زوسر" المدرج بمنطقة سقارة الأثرية بمنطقة البدرشين، وبعض المعالم الأثرية المحيطة به.

وأحدثت جلسة التصوير ضجة كبيرة، نظرًا لما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"الابتذال الذي لا يليق بواحدة من أهم المناطق الأثرية، وأكثرها تقديسًا عند المصري القديم".

وتقدم المحامى أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع"، ببلاغ الكتروني، للنائب العام، يطلب فيه التحقيق مع "سلمى الشيمي".

وقال إن ما قامت به المشكو في حقها، يعد إهانة للدولة المصرية بكاملها وتهكمًا على الحضارة المصرية، يستوجب المساءلة القانونية حتى يكون العقاب بمثابة ردع عام لكل من تسول له نفسه النيل من مصر وحضارتها وردع خاص للمعروض ضدها على ما اقترفته من جرم".