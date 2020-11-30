كنزي الزيني "وصيفة ملكة جمال العالم": سعيدة بتنوع الثقافات بالغردقة

حققت كنزى الزيني ملكة جمال مصر مركز الوصيفة لملكة جمال العالم للمواهب خلفا للروسية التي فازت بلقب ملكة جمال العالم للمواهب بينما جاءت ملكة جمال الفلبين في المركز الثالث.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من العاملين في قطاع السياحة ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات والتى تستضيفها مدينة الغردقة ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات.

شارك في الفعاليات ٢٣ متسابقة من عدة دول عالمية حيث قامت كل مشاركة في المسابقة باستعراض الموهبة الخاصة منها الرقص والغناء واستعراض المهارات الخاصة بكل متسابقة أمام لجنة التحكيم وعدد كبير من الحضور ونالت العروض إعجاب جميع الحضور.

قالت كنزي الزيني ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات ٢٠٢٠ في تصريحات لـ"الوطن" أنها ستكون سفيرة مصر في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات ميس ايكو مؤكدة أنها المرة الأولى التي تشترك فيها مسابقات عالمية وأنها المرة الأولى التي تتواجد في الغردقة.

وكشفت كنزي أنها تشارك مع ٢٥ متسابقة من عدة دول يمثلن خمسة قارات وأنها سعيدة بتنوع الثقافات لافتة إلى أنها تعلم عدد من المشاركات اللغة العربية والذين أبدين إعجابهن بجو الغردقة الرائع والإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة في المطارات والفنادق.

وأشار محمد عيد مدير تسويق المسابقة والمنتجع المستضيف للمسابقة بأن مسابقة اختيار ملكة جمال العالم للمواهب تتنافس عليها ٢٥ متسابقة ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات ميس ايكو والتى تقرر أن يكون حفل الختام والإعلان عن ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ميس ايكو ٢٠٢٠ في حفل كبير في الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

وكشف عيد في تصريح لـ"الوطن" أن فعاليات مسابقة ميس ايكو بالغردقة شملت عدة فعاليات منها مسابقة ملكة جمال الرياضة "ميس فيتنس" وفازت بها ملكة جمال أمريكا "سافنا فولار"َ وايضا مسابقة ملكة جمال الشواطئ وفازت بها ملكة جمال جنوب أفريقيا "جوردان جانسين" واليوم تقام فعاليات مسابقة ملكات جمال المواهب وبعد غد مسابقة ملكة جمال الموضة.

وتستمر الفعاليات حتى السادس من شهر ديسمبر المقبل تحت إجراءات وقائية واحترازية مشددة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس طبقآ لتعليمات وزارة الصحة والسياحة.

وأشار عيد بتنظيم، عدد من الرحلات لملكات جمال العالم إلى المقاصد السياحية بهدف تنشيط السياحة والتعرف على الأماكن السياحية بالغردقة، وذلك على هامش فعاليات مسابقة مس ايكو وذلك لمشاهدة الأماكن السياحية بالغردقة بهدف تنشيط السياحة.

شملت الجولة السياحية زيارة معرض الجراند أكواريوم وهو السابع على مستوى العالم ويضم أحياء بحرية بالإضافة إلى زيارة متحف الغردقة للآثار ويضم أكثر من ٢٠٠٠ قطعة أثرية أصلية من جميع العصور الفرعونية وذلك بمشاركة متسابقات يمثلن ٢٥ دولة بمرافقة محمد عيد مدير تسويق المسابقة وآمال رزق رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات.

وأبدت ملكات الجمال إعجابهن الشدید بمقاصد الغردقة السياحية و جمال أسماك القرش والكائنات البحرية، وأسماك المانتا المعروفة داخل الآكواريوم، وذلك برفقة دكتورة آمال رزق رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة ومحمد عيد مدير تسويق المسابقة والمنتجع السياحي المستضيف للمسابقة.

وأجرت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات زيارة لمتحف الغردقة حيث أبدين انبهارهن بالحضارة المصرية العريقة وبالآخص تمثال الملكة ميريت أمون ألهة الجمال وذلك برفقة آمال رزق رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة ومحمد عيد مدير تسويق المسابقة.