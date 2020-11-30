25 متسابقة تتنافسن على لقب ملكة جمال المواهب بالغردقة

تتنافس 25 متسابقة من جنسيات مختلفة، بالغردقة، اليوم، للفوز بلقب ملكة جمال العالم للمواهب، على هامش فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات والتي تستضيفها مدينة الغردقة فى الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر في إطار تنشيط السياحة.

وقال محمد عيد مدير تسويق المسابقة والمنتجع المستضيف، إن مسابقة اختيار ملكة جمال العالم للمواهب تتنافس عليها 25 متسابقة ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات "ميس إيكو" التي تقرر أن يكون حفل الختام والإعلان عن ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة في حفل كبير في الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

وكشف عيد، في حديث صحفي اليوم، أن المسابقة شملت عدة فعاليات منها مسابقة ملكة جمال الرياضة" ميس فيتنس" وفازت بها ملكة جمال أمريكا "سافنا فولار"َ ومسابقة ملكة جمال الشواطئ وفازت بها ملكة جمال جنوب أفريقيا "جوردان جانسين" واليوم تقام فعاليات مسابقة ملكات جمال المواهب وبعد غد مسابقة ملكة جمال الموضة وتستمر الفعاليات حتى السادس من شهر ديسمبر المقبل تحت إجراءات وقائية واحترازية مشددة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس طبقآ لتعليمات وزارة الصحة والسياحة.

ونوَّه بتنظيم عدد من الرحلات لملكات جمال العالم إلى المقاصد السياحية بهدف تنشيط السياحة والتعرف على الأماكن السياحية بالغردقة، وذلك على هامش فعاليات مسابقة مس ايكو وذلك لمشاهدة الأماكن السياحية بالغردقة بهدف تنشيط السياحة.

شملت الجولة السياحية زيارة معرض "جراند أكواريوم" وهو السابع على مستوى العالم ويضم أحياء بحرية بالإضافة إلى زيارة متحف الغردقة لآثار ويضم أكثر من ٢٠٠٠ قطعة أثرية أصلية من جميع العصور الفرعونية وذلك بمشاركة متسابقات يمثلن ٢٥ دولة بمرافقة محمد عيد مدير تسويق المسابقة وآمال رزق رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات.

وأبدت ملكات الجمال أعجابهن وأنبهارهن الشدید بمقاصد الغردقة السياحية برفقة دكتورة أمال رزق رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة ومحمد عيد مدير تسويق المسابقة والمنتجع السياحي المستضيف للمسابقة، كما أجرى ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات زيارة لمتحف الغردقة وأبدين أنبهارهن بالحضارة المصرية العريقة وبالأخص تمثال الملكة ميريت أمون آلهة الجمال.