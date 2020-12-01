طريقة سحرية.. إزاي تاكل في الشتاء و مناعتك تقوى و"وزنك ميزدش"؟

تختلف عاداتنا الغذائية باختلاف فصول السنة ويرجع هذا لاختلاف الأغذية فى كل فصل فانخفاض درجات الحرارة يزيد من حاجة الجسم للطاقة، وبالتالى الشعور المستمر بالجوع وهو ما يدعو الكثيرين إلى تناول أغذية تكاد تكون عديمة القيمة الغذائية وفى نفس الوقت تخفض من كفاءة الجهاز المناعى، الدكتورة منال عز الدين الباحث في معهد تكنولوجيا الأغذية توضح ما يفيد صحة أجسامنا ويقوى مناعتنا دون الزيادة فى الوزن.

أولا.. الفواكه والخضراوات الغنية بفتامين سى.

فيتامين C يساعد على محاربة أمراض الشتاء مثل نزلات البرد كما أنه يحفز الجسم على إنتاج الأجسام المضادة التى تحارب الأمراض المختلفة ويقاوم جفاف البشرة فى فصل الشتاء لأنه يحفز الجسم على إنتاج الكولاجين، لذلك يجب تناول كمية كافية منه حوالي ثمرتين يوميا من الفواكه مثل البرتقال أو الجوافة أو الفراوله أو اليوسفي، أما بالنسبة للخضروات، تناول الكرنب والليمون والطماطم والفلفل بجميع الوانه فهو غني جداً بفيتامين C.

كما يفضل إعداد طبق سلات يوميا يحتوى على مجموعة من الخضراوات المنوعة، كما أن وجود فيتامين C فى نظامنا الغذائى يعمل على زياده كفاءة امتصاص الحديد بالجسم، لذلك فإن الحرص على تناول شوربة الخضار لأنها تعطى شعورا بالشبع لفترات طويلة وقليلة السعرات الحرارية.

ثانيا.. الأغذية التي تمد الجسم بالطاقة

في فصل الشتاء عندما يكون الطقس بارداً، يستهلك الجسم الكثير من الطاقة لكي يحافظ على درجة حرارة مناسبة، لا يعني بالضرورة تناول الأطعمة الدسمة مثل الوجبات السريعة والمقليات، لذلك ينصح بتناول البليلة باللبن وحمص الشام حيث يعتبر ماء حمص الشام مقويا للمناعة ويمنع زيادة الوزن لانه يحتوى على الثوم والكمون والخل والطماطم والبصل وكلها مكونات حارقة للدهون ومقوية للمناعه كما أن شوربة العدس تحتوى على كنز من الفيتامينات والمعادن وتعتبر مصدرا للبروتين وتعطى الجسم شعورا بالدفء ولا ننسى البطاطا الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين أ ولكن لا نكثر من تناولها وتعتبر مفيدة فى محاربة النحافة.

ثالثا.. المشروبات

يحتوي السحلب على قيمة غذائية مرتفعة، كما أنه منشط للدورة الدموية ويعطى شعورا بالدفء، كما أن الينسون مفيد لصحة الجهاز التنفسى ومقوى للمناعة.

من المشروبات أيضا الكاكاو الخام حيث يعطى الشعور بالسعادة وخاصه فى فصل الشتاء حيث يشعر الكثير باكتئاب كما أن الكاكاو الخام لا يسبب زيادة فى الوزن.

من الضروري أيضا الاهتمام بشرب الماء حيث ينسى الكثير منا في فصل الشتاء شرب الماء وندعى عدم شعورنا بالعطش بل هو ارتواء كاذب لأن الخلايا التى فى أجسامنا تكون فى حالة جفاف شديد ونحن لا نشعر بذلك كما أن شرب الماء ينشط الدورة الدموية ويجعل الدم يصل للأطراف مما يعطى الشعور بالدف كما ان شرب الماء يحمى البشرة من الجفاف.

ويعتبر العسل مُحليا طبيعيا صحيا وفعالا ويفضل استخدامه في تحلية المشروبات والحلويات بدلا عن السكر الغني بالسعرات الحرارية الخالية من القيمة الغذائية، وهو مهم في الشتاء لأنه يمنح الدفء والطاقة وينشط الدورة الدموية ومقوى للمناعة.

رابعا.. الأغذية الغنية بالزنك

وجدت الأبحاث العلمية أن الزنك قد يقلل من طول مدة الإصابة بنزلات البرد ويمكن الحصول على الزنك من بعض مصادره الغذائية وأشهرها اللحوم والدواجن والبقوليات والفول السوداني والمكسرات المختلفة التي تعتبر مصدر للأوميجا 34 -أ.

خامسا.. أطعمة الغنية بفيتامين د

في فصل الشتاء، تقل عادة مستويات فيتامين د في الجسم بسبب قلة تعرض الجسم لأشعة الشمس، وجدير بالذكر أن المصادر الغذائية بفيتامين د قليلة ومعدودة، ويحتل فيها السمك الصدارة، مثل السلمون، الماكاريل، التونا، والسردين من أنواع السمك الغنية بفيتامين د كما أن اللبن والبيض وضوء الشمس من مصادر فيتامين د المقوي للمناعة ويساعد فيتامين د على رفع كفاءه امتصاص الكالسيوم.