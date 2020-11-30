رئيس التحرير

محمود مسلم

"الزراعة" تناشد المزارعين شراء التقاوي المعتمدة لضمان إنتاجية عالية

كتب:

الوطن
12:46 م | الإثنين 30 نوفمبر 2020
وزير الزراعة

وزير الزراعة

ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المزراعين شراء التقاوي المعتمدة منها.

وقال أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة، إنَّ هناك توجيهات مشددة من السيد القصير وزير الزراعة بضرورة توعية المزارعين لشراء تقاوي معتمدة من الوزارة لضمان بدايه جيدة للحصول على محصول وفير.

وأضاف أنَّ شراء تقاوى معتمدة من منفذ مرخص للاتجار في التقاوي من وزارة الزراعة بفاتورة بيع تقاوي صالحة للزراعة يضمن للمزارع حقه في حالة أي شكوى من التقاوى المشتراة، مضيفًا أنَّ هناك تعليمات للوزير بتخفيض أسعار تقاوي الوزارة وتشديد الرقابة على جميع منافذ بيع التقاوي.

اقرأ المزيد:

الزراعة تتابع حل مشاكل المزارعين وتحديث الري بالنوبارية والسويس

الزراعة: حصر 850 مركزا لتجميع الألبان مطابق للمواصفات القياسية

الزراعة: قاعدة بيانات للعاملين في صناعة العسل ودورات تدريبية لهم

"الزراعة": تحديد موعد إنشاء 3 مزارع مع جنوب السودان قريبا

وزيرة الزراعة في جنوب السودان تشيد بمعهد صحة الحيوان

وزير الزراعة يستقبل نظيرته بجنوب السودان في ختام زيارتها لمصر