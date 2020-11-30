"الزراعة" تناشد المزارعين شراء التقاوي المعتمدة لضمان إنتاجية عالية

ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المزراعين شراء التقاوي المعتمدة منها.

وقال أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة، إنَّ هناك توجيهات مشددة من السيد القصير وزير الزراعة بضرورة توعية المزارعين لشراء تقاوي معتمدة من الوزارة لضمان بدايه جيدة للحصول على محصول وفير.

وأضاف أنَّ شراء تقاوى معتمدة من منفذ مرخص للاتجار في التقاوي من وزارة الزراعة بفاتورة بيع تقاوي صالحة للزراعة يضمن للمزارع حقه في حالة أي شكوى من التقاوى المشتراة، مضيفًا أنَّ هناك تعليمات للوزير بتخفيض أسعار تقاوي الوزارة وتشديد الرقابة على جميع منافذ بيع التقاوي.