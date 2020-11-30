ناقد فني يستنكر الهجوم على "فتاة سقارة": صور عادية واسألوا سامية جمال 

استنكر الدكتور محمود قاسم، الناقد الفني، الهجوم الشرس على سلمى الشيمي، الشهيرة إعلاميا بـ"فتاة سقارة" بعد تصويرها "فوتو سيشن" بمنطقة الجيزة.

وقال الناقد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، إن سامية جمال ونجوى فؤاد لهما صور ببدل رقص شهيرة أمام الأهرامات وأبو الهول، مضيفا أن السينما المصرية مليئة بصور لفنانات كثر بهذه المنطقة وبمناطق الآثار الأخرى بالأقصر وأسوان.

وتابع بأنه نتيجة لمثل هذه المواقف، هرب السينمائيين العالمين من مصر ونقلوا تصوير أفلامهم إلى بلاد مثل تونس والمغرب، وهذه قضية كبيرة تضيع الكثير من الأموال على البلد التي كانت تشهد تصوير أفلام "جيمس بوند" في السابق.

وأشار إلى أنه كان من المفترض في القريب تصوير فيلم أجنبي في مصر، لكن شركة الإنتاج فضلت تصويره في تونس خوفا من التعقيدات الإدارية هنا.

وفيما يتعلق بصورة سلمى الشيمي، قال الناقد، "أنا شوفت صور البنت وهي حاطه الغطا بتاع الفراعنة فوق وكأنها مغطية راسها، زي بالضبط الإيرانيين لما صوروا مسلسل يوسف، راحوا محجبين كل الستات المصريات القدامى يعني وجهة نظر غريبة جدا".

واستطرد، "البنت دي راحت لحب مصر يعني حب بلدها، زي أم كلثوم لما تصورت هناك لأن دي (يقصد أم كلثوم) فخر لمصر".

وأضاف "قاسم"، أن الصورتين الشهيرتين لتلك المنطقة في الصحافة العالمية، هي واحدة للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهو في الأهرامات، والثانية للمطربة الراحلة أم كلثوم، حين وضعوا أنفها إلى جوار أنف أبو الهول، وكأنهم يقولون للعالم أجمع أن الإثنين لهما نفس المكانة ونفس الأهمية على مدار التاريخ.