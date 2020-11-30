"التأمين الصحي الشامل": نظام إلكتروني مميكن لتوفير الخدمات للمواطنين

قالت الدكتورة رضوى إمام، مدير وحدة التوعية والإعلام بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إنه تم إجراء 20 ألف عملية جراحية، بعد عام من إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، موضحة أن أي مريض يحتاج إلى تدخل جراحي، يحصل عليه في أسرع وقت داخل بورسعيد.

وأضافت "إمام"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة وميزانية ضخمة، لتوفير أجهزة متقدمة لإجراء عمليات جراحية متقدمة مثل قسطرة المخ وغيرها من عمليات الرمد وعمليات القلب المفتوح، وهناك نظام إلكتروني مميكن، لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين.

وكشفت مديرة وحدة التوعية والإعلام بمنظومة التأمين الصحي الشامل، عن التحديات التي واجهت التأمين الصحي الشامل، فذكرت أن تحدٍ مع بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، كان كيفية تجهيز بنية تحتية مناسبة لتوفير المعدات والأجهزة القادرة على تقديم الخدمة الصحية لأهالي بورسعيد

وتابعت: "نحن حريصون على توفير الأطقم الطبية صاحبة الخبرات في مختلف التخصصات من أجل نقل الخبرات للأطقم الطبية الصغيرة".

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء 20.614 ألف عملية جراحية منذ إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في يوليو من العام الماضي وحتى الآن، وذلك من خلال كل المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، والبالغ عددها 8 مستشفيات وتشمل مستشفى "النصر التخصصي، السلام، التضامن، الرمد، النساء والولادة، بورفؤاد، التضامن، الزهور".