مستشار بهيئة الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

قال الدكتور فريد محرم، المستشار الاقتصادي لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة الهيئة وعضو لجنة التسعير الدائم، إن منظومة التأمين الصحي الشامل كانت حلما من الرئيس السيسي للمصريين، وهديته لهم، والتي بدأت بالفعل تتحقق على أرض بورسعيد، وقريبا جدا في الإسماعيلية والأقصر، تضاهي مستويات جودة عالمية في العديد من الدول، لافتا إلى أن تجربة اليابان في التأمين مثيرة للغاية، حيث استغرقت 50 عاما ليكون هناك تغطية شاملة للمواطنين.

وأضاف "محرم"، خلال لقاء ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه سيجرى الاحتفال بمرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الخميس المقبل، لافتا إلى أن فلسفة المنظومة تتضمن فصل 3 خدمات، وهي فصل تقديم الخدمة، والتي تقدمها هيئة الرعاية الصحية، حيث تستلم المستشفيات من وزارة الصحة بعد رفع كفاءتها ومستوى العنصر البشري، ثم تبدأ هيئة الرقابة والاعتماد بتسجيل المستشفيات المنضمة للمنظومة، ثم تدخل المستشفيات في مرحلة انتقالية، وهي الاعتماد، وتبدأ من عامين لثلاث أعوام.

من جانبه قال الدكتور محسن جورج، مستشار هيئة التأمين الصحي الشامل، إن مصر قادرة على تغطية 100 مليون شخص تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وبدأت بالفعل الخطوة الأولى الصعبة، ألا وهي صدور القانون، والخطوة الأصعب منها هي البدء في المحافظة الأولى، وهذه هي نقطة الانطلاق في باقي المحافظات.

وأشار خلال اتصال هاتفي بالبرنامج، إلى تغطية الـ100 مليون شخص بالتأمين الصحي الشامل قد تكون صعبة، لافتا إلى أن الدول المطبقة للتأمين الصحي الشامل قليلة، حيث تطبقه فرنسا على حوالي 60 مليون شخص، وكوريا الجنوبية على حوالي 60 مليون، وهذه دول مصنفة اقتصاديا أعلى من مصر.

ولفت إلى أن اليابان بها 3400 صندوق مالي، وهو ما يعتبر 3400 نظام تأمين صحي، ما يدل على قدرتهم الكبيرة في دمج تلك الأنظمة، بينما يوجد في مصر صندوق واحد فقط، وهذا هو التطوير الذي حدث، حيث كان النظام الصحي قبل ذلك مفتت للغاية على مستوى الحوكمة والمستوى المالي وتقديم الخدمة، والتطوير يصب في صالح المواطن، موضحا أن مصر هي أول دولة طبقت التأمين الصحي في المنطقة.