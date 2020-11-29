البحر الأحمر تسابق الزمن لإنشاء سدود وبحيرات صناعية لمواجهة السيول

تستمر أجهزة محافظة البحر الأحمر في أعمال الحماية من أخطار السيول، من خلال إنشاء السدود والبحيرات الصناعية، بالتنسيق مع عمال الإدارة العامة للمياه الجوفية، في إطار خطة الدولة لحماية المدن والمراكز بمحافظات الجمهورية من أخطار السيول.

وشدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على المتابعة المستمرة لكافة المشروعات التي تقوم بها الإدارة العامة للمياه الجوفية، المتضمنة إنشاء السدود والبحيرات الصناعية بمخرات السيول، موجها بسرعة الانتهاء من المشروعات بالأودية، طبقا للجداول الزمنية لكل مشروع.

وشدد رئيس مدينة القصير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين بالمشروع، التي تتضمن ارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامتهم من خطر الإصابة بالفيروس المستجد، مؤكدا بأنه يتابع كافة القطاعات بالمدينة باستمرار.

وتشهد مدينة القصير التشطيبات النهائية في بحيرة "ب ٣" الصناعية بمخر وادي النخيل، وإنشاء سور بمخر وادي العمبجى بطول ١٨٠٠ متر، وحاجز مباني دبش يصل طوله إلى ٧٢٠ مترا تقريبا، بسعة تخزينية للبحيرة تصل إلى ٥٠٠ ألف متر مكعب.

ووجه رئيس مدينة القصير، برفع جميع المخلفات الناتجة عن الأعمال الإنشائية بالمخرات، وتطهيرها بصفة مستمرة، والعمل على رصد أي أعمال تتم بداخل كل مخر على حدا، مكلفا الإدارات المختصة بالوحدة المحلية بالمتابعة اليومية للأعمال القائمة بالمدينة.

وفي مدينة سفاجا، تتابع إدارة المياه الجوفية أعمال الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها بسد الشهيدين بوادي البارود الأبيض بسفاجا، حيث يجرى العمل في تطهير ترسيبات السيول السابقة، وإنشاء أحواض تهدئة أمام سدي وادي البارود لرفع كفاءتهما وزيادة سعتهما التخزينية، ضمن عملية حماية وادي القويح بمدينة القصير.

وفي مدينة رأس غارب، شمالي محافظة البحر الأحمر، تجرى عملية إنشاء عدد ٢ بحيرة وحاجز خلف كل بحيرة بوادي عربة لحماية الزعفرانة، برأس غارب، للحماية من أخطار السيول، حيث يجرى العمل في أعمال الحفر بالبحيرتين بالتوازي، مع تكوين طبقات الردم للجسرين خلف البحيرتين، وأعمال رش المياه والتسوية والأرنكة والدمك واختبارات الطبقات.

ووجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد القصوى وتطهير المخرات باستمرار، والتنسيق مع الجهات المعنية وجاهزية الأفراد والمعدات وتجهيز غرفة العمليات بالمدن لمتابعة أي حالات طارئة مطالبا باليقظة التامة لكافة العاملين بإدارة الأزمات للتصدى لأي تغيرات طارئة في الأحوال الجوية.