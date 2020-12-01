"مستقبل وطن" يحصد 4 مقاعد و"الجمهوري" يفوز بـ2 في سباق "النواب" بقنا

أظهرت النتائج النهائية بعد إضافة أصوات الخارج، التي أعلنت عنها اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات، حصول 4 مرشحين من حزب مستقبل وطن على 4 مقاعد، والشعب الجمهوري على مقعدي، وحماة الوطن على نقعد ومثله حزب الحرية ، ومقعد حصل عليه مرشح مستقل، ليصبح إجمالي المقاعد الفردية 9 مقاعد خاض عليها 18 مرشحا في جولة الإعادة.

ففي الدائرة الأولى مقرها بندر قنا، ومخصص لها مقعدين، فاز بهما كل من: جمال محمد عامر، وشهرته العمدة مبارك، مرشح حزب مستقبل وطن، مصطفى محمود، مرشح حزب مستقبل وطن.

وفاز بمقعدي الدائرة الثانية، ومقرها قوص، وتضم "قوص – قفط – نقادة"، كلا من: محمد طايع سعد، مستقبل وطن، أشرف أبو الفضل ، مستقل.

وفاز بمقاعد الدائرة الثالثة، ومقرها نجع حمادي، وتضم " نجع حمادي – دشنا – الوقف "، كل من : اللواء خالد خلف الله، مستقبل وطن، اللواء سيد فؤاد، السيد المنوفي ، حزب الشعب الجمهوري.

وفاز بمقعدي الدائرة الرابعة، ومقرها أبوتشت، وتضم " أبوتشت وفرشوط"، عبدالفتاح الشحات، "الحرية"، وخالد أبو نحول، الشعب الجمهوري.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الإثنين نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.

وأوضحت الهيئة في بيانها بالأمس أن الانتخابات جرت للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21، 22 ، 23 نوفمبر 2020 ، كما جرت للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 ، و24 نوفمبر 2020.

واعلنت الهيئة في بيانها اسماء الفائزين في ثلاثة عشر محافظة وهي ( الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، الاسكندرية، البحيرة، مطروح) .