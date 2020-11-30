 مستقبل وطن يحصد مقعدين من 7 في انتخابات الإعادة بالأقصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 بالأقصر، والتي تنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد فردية بدوائر المحافظة الثلاثة "بندر الأقصر، القرنة- أرمنت، إسنا".

وتنشر "الوطن" نتيجة جولة الإعادة بدوائر المحافظة.

ففي الدائرة الأولي "بندر الأقصر" والتي تتضمن "قسم الأقصر، الزينية، البياضية، الطود"، فاز بهاء الذين أبو الحمد عثمان، مرشح فردي مستقل، وفي الدائرة الثانية "القرنة- أرمنت"، فاز الدكتور بهجت الصن، مرشح فردي مستقل.

وفي الدائرة الثالثة والتي تشهد أكبر كتلة تصويتية دائرة "إسنا" ومقرها مركز إسنا، فاز المرشح باهي أمين، فردي مستقل بعد منافسة شرسة مع المرشح تقادم العمدة، الذي سبق وأن ترشح في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية.

وكان حزب مستقبل وطن قد خسر كل المقاعد الفردية إلا أنه فاز بمقعدين اثنين فى نظام القائمة، حيث فاز الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب، وسيدة الأعمال أماني الشعولي، أمينة المرأة بالحزب في الأقصر، وفاز حزب حماة الوطن بمقعد واحد شغله الخبير السياحي أحمد إدريس، عضو الدورة السابقة، وفاز حزب العدل بمقعد واحد شغلته الناشطة زينب السلايمي.

وشهدت الانتخابات البرلمانية في الأقصر إشراف 220 قاضيا على 283 لجنة فرعية، وبلغ عدد من لهم حق التصويت أكثر من 800 ألف مواطن للثلاث دوائر انتخابية.